中研院院士鄭天佐辭世享壽88歲 開發原子探針影響深遠

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中研院院士鄭天佐5月28日辭世，他是場離子顯微鏡及原子探針的先驅開發者，對此領域影響深遠。圖為台師大將鄭天佐列第一屆傑出校友。（圖取自台師大網頁alumni.ntnu.edu.tw）

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（中央社記者吳欣紜台北2日電）中研院表示，中研院院士鄭天佐今年5月28日於美國辭世，享壽88歲。鄭天佐為國際著名物理學家，為場離子顯微鏡及原子探針的先驅開發者，對此領域影響深遠。

中研院發布訊息指出，鄭天佐已於5月28日於美國辭世，享壽88歲。

中研院指出，鄭天佐為國際著名物理學家，專長為表面物理、奈米科學、原子分辨率顯微學及表面原子動態學，也是場離子顯微鏡及原子探針的先驅開發者，對該領域影響深遠。

中研院表示，鄭天佐在1966年取得美國賓州州立大學物理學博士後，就任教於該校至1993年，也是該校傑出教授。

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中研院說，鄭天佐學術成就卓越，在1990年至1999年受邀返台灣擔任中研院物理研究所所長，也是研究所表面奈米科學實驗室創始人，致力提升相關領域國際能見度，對院內學術發展助力甚深。

中研院表示，鄭天佐於1992年當選中研院第19屆院士，其生平獲獎無數，為德國洪博基金會、日本科學振興會、美國物理學會、英國物理學會、中華物理學會Fellow，並先後榮獲台美基金會傑出人才獎（1997）、國家研究菁英講座（1999）、世界科學院院士（2002）、第4屆總統科學獎（2007）。（編輯：陳政偉）1110802