林百貨8月前進東京伊勢丹 海外交流展店

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（中央社記者楊思瑞台南2日電）由台南市政府文化局委託經營的林百貨，暑假將帶著獨家限定聯名商品前進日本，首站即前進同為1930年代創立的東京老字號百貨－新宿伊勢丹百貨開設林百貨快閃店。

林百貨開幕8周年以來，不僅讓台南重返日治摩登時光，也串起台日情誼。台南市長黃偉哲今天出席林百貨日本伊勢丹百貨展店記者會，他表示，8月17日至30日，在東京「林百貨店」就能買到充滿台灣味的限定商品。

黃偉哲感性說，「每個台南人，心中都有一座林百貨」，就像回到溫暖的家，有迎接自己的客廳，5層樓仔內還能瞧見時尚與設計，領略文化魅力，品嘗在地美味；天台上還有神社，瞭望城市好風景，期待林百貨與南市府一起行銷台南。

黃偉哲表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後開放旅遊是未來趨勢，很多日本企業主喜歡台灣及台南商品，將顯眼位置留給林百貨，不僅是消費者青睞，也是經營者獨到眼光，更代表林百貨實力，也代表台南軟實力；長久以來，林百貨陪著台南一起體現文化底蘊，也熱切期待林百貨滿載而歸。

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南市府今天新聞稿表示，2014年6月林百貨再開幕後，吸引數百萬遊客，在櫃位安排、販售商品，以及館內空間規劃上，都用心突顯城市特色，並致力推動藝文活動、發揚歷史文化，對台南來說有不可取代地位，堪稱「城市旗艦品牌」。

設於伊勢丹新宿店1樓精品區的東京「林百貨店」，是復刻自林百貨1樓「台南好客廳」，展現府城熱情好客的精神。同時攜手台南在地老店及正台味品牌錦源興、印花樂、娜吉小物等，並結合超萌人氣IP跨界合作HAYASHI X Hello Kitty玩藝之屋、日本知名品牌「KNT365」推出聯名環保時尚包款。（編輯：孫承武）1110802