NCC擬辦數位中介服務法公聽會 持續蒐集外界意見

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（中央社記者蘇思云台北2日電）NCC今天表示，先前公告數位中介服務法草案後，預計8月召開3場邀請制的公開說明會與1場公聽會，持續蒐集外界意見。外界預期，草案可能納管的Meta、Dcard、YouTube等業者都可能參與。

國家通訊傳播委員會（NCC）6月底對外公布「數位中介服務法」（簡稱中介法）草案，未來像是臉書、YouTube等平台，可能被納入指定線上平台服務提供者；除了數位平台須負擔一定義務外，如何處理網路違法內容也有相關機制。中介法為台灣首部網路平台監理草案，引起業界高度關注。

NCC今天發布新聞稿指出，考量草案所涉利害關係人眾多，規劃在8月11日、8月16日、8月18日辦理中介法草案3場分眾公開說明會，以利彙整意見。

NCC表示，第一場主要是邀請通傳業者，主要是NCC既有監理對象，像是電信業者、有線電視系統，還有相關公協會如台灣有線寬頻產業協會等；第二場規劃找公民團體與學者專家；第三場主要是大型的資訊儲存服務及線上平台服務業者，外界預期，包括Meta、Dcard、YouTube等業者都可能與會參與。

NCC表示，8月25日將另外辦理1場公聽會，開放社會大眾報名參加。各場次也將同步在NCC的YouTube頻道直播，公聽會場次將另外開放留言，促進公眾參與。（編輯：翟思嘉）1110802