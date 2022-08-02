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中國暫停部分水產輸入資格 漁業署助業者因應

2022/8/2 23:02
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（中央社記者楊淑閔台北2日電）漁業署今天表示，關於中國自8月1日起暫停部分（水產）食品及漁船等多類別生產企業註冊，經盤點後發現不是對所有業者都暫停輸入，也將協助有意願業者補足或重新提出申請。

漁業署發布新聞稿指出，針對中國在民國110年要求國際間輸中食品企業名單需註冊事件，台灣已提送魷釣漁船、圍網及近海漁船，以及相關水產加工廠等，先前已依據中國要求註冊，迄今計有54艘漁船、56家加工廠須在8月31日前完成補件，目前仍可正常出口。

漁業署表示，另未於期限內補送資料，但仍有意願輸銷中國者，漁業署將專案輔導協助備妥資料，盡快提交中方重新申請。

此外，漁業署指出，目前沿近海白帶魚用運搬船直航中國模式雖已暫停運作，但業者仍可經由10家水產加工廠合作報關，用貨船輸銷至中國，其他沿近海業者，例如竹筴魚等，對於註冊登記輸銷中國的需求不高。

養殖的冰鮮午仔魚方面，漁業署表示，業者可經由既有4家或其他20家水產加工廠持續出口午仔魚。

漁業署調查顯示，鮪延繩釣漁船部分，近年漁獲多以銷往日本及歐美為主要，對輸往中國意願不高，所以這次暫停措施對遠洋鮪延繩釣漁業、白帶魚及午仔魚影響有限。（編輯：戴光育）1110802

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