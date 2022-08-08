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中秋連假台鐵加開122班次 車票8/11凌晨開賣

2022/8/8 10:43（8/8 10:54 更新）
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台鐵中秋連假疏運期間全線加開122班次。圖為民眾在台北車站的台鐵售票窗口購票。（中央社檔案照片）
台鐵中秋連假疏運期間全線加開122班次。圖為民眾在台北車站的台鐵售票窗口購票。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北8日電）中秋連假即將到來，台鐵局今天說，中秋連假疏運期間全線加開122班次，車票將在8月11日凌晨0時開放網路及電話語音訂票。

中秋連續假期即將到來，台鐵局今天發布新聞稿宣布，因應旅客疏運需求，9月8日到9月12日全線共加開各級列車總計122班次，其中包含東部地區實名制列車4班及9月9日至11日樹林到花蓮EMU900型區間快車6班、七堵到高雄EMU900型區間快車6班。

台鐵局說，中秋連續假期車票從11日凌晨0時起開放網路及電話語音訂票，相關加開列車車次、時刻，即日起公布在台鐵網站及各車站時刻公告。

東線實名制列車班次，則在12日凌晨0時起開放111年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者配偶與直系血親1親等國民訂票。

另外，台鐵局說，為疏運旅客，9月8日至9月12日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。（編輯：陳政偉）1110808

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