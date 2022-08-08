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雄中儀隊公益環島 募款近10萬元幫助社福機構

2022/8/8 14:45（8/8 15:21 更新）
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高雄中學儀隊參加九天民俗技藝團「極限環台賽」為公益募款而走，活動結束統計募得近10萬元善心捐助。（高雄市教育局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月8日
高雄中學儀隊參加九天民俗技藝團「極限環台賽」為公益募款而走，活動結束統計募得近10萬元善心捐助。（高雄市教育局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月8日
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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）高雄中學儀隊參加九天民俗技藝團「極限環台賽」為公益募款而走，學生們扛著三太子走過西螺大橋、南迴公路、東海岸等，沿途收到不少鼓勵，活動結束統計募得近10萬元善心捐助。

高雄市政府教育局今天發布新聞稿指出，雄中儀隊7月參加「九天民俗技藝團」舉辦的公益性賽事「極限環台賽」，分成2組人員，分別是全程組6人，分段組7人，繞行台灣全島一週，賽程總公里數為1035公里。

參賽選手須扛著三太子徒步完成環島挑戰，雄中儀隊學生頂著攝氏逾30度高溫，扛著三太子走過西螺大橋、南迴公路、東海岸、蘇花公路、東北角等地，沿路收到許多人鼓勵，也讓他們對台灣的生命力有了不同的感受。

學生們在平均每天超過10小時的賽事中，面對傷痛暫時休息而缺少的人力，仍必須將三太子扛回終點，過程中互相扶持、打氣，成為彼此繼續前行的養分。

日前走到終點後，學生們寫下心得表示，比賽開始後，認知到只有一腔熱血，是不足以走完台灣一圈，少喝一口水、少吃一顆飯糰、少尿一泡尿，都有可能導致自己走不到終點；意志力會隨著距離增加而被消磨，這些只有親身體驗才會知道。

活動在學校及家長會的鼓勵和支持下成行，高雄中學表示，這次活動不只是挑戰突破自我，也是實現雄中學子「人文關懷、偏鄉弱勢處遇」的人文情懷。希望藉由活動參與、宣傳，為社福機構勸募經費。

高雄中學表示，活動結束後統計，已募得新台幣近10萬元善心捐助，也讓參與的孩子感到雀躍，感受到自己也能為社會上需要幫助的人們盡一份心力。（編輯：郭諭儒）1110808

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