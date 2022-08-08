竹南風機更新改建環評案 補充噪音振動防制再審

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（中央社記者張雄風台北8日電）因應再生能源成長需求，竹南風力發電機組提更新計畫，今天於環保署審查。環委認為風機加大後應加強對鄰近地區噪音、振動防制管理計畫，或重設風機位置；建議補充修正再審。

行政院環境保護署召開「竹南風場風力發電機組更新改建計畫環境影響說明書」專案小組初審會議。開發單位苗栗風力股份有限公司表示，這次為更新改建4部機組，單機容量4.2至5MW，總容量裝置16.8至20.0 MW；並更新設置22.8kV電纜。

根據資料，竹南風場位於苗栗縣竹南鎮沿海地區（崎頂新樂園周邊），於95年完成設置及商轉，營運至今已逾15年，為配合政府能源轉型政策，致力達成於114年再生能源發電占比達20%的目標，並採用更先進且運轉效率更佳的風力機組。

環評委員表示，雖然是原址改建，現在的新型風機雖在噪音、振動有減輕，但有的風機距離民宅只有60公尺、距社區約170公尺，或是接近台61線，應加強噪音、振動防制及整體環境管理計畫，並評估重新檢討風機設置點位適宜性。

另有環委提到，報告的地形地質資料過於簡略，其中4號風機很可能是位於高液化潛勢區，應再確認；另外針對電纜重新開挖的項目，在報告中也沒有詳細說明。

環委也認為生態監測資料不足，有其他研究單位發現附近出現蝙蝠屍體，但在報告中未呈現，因此請開發單位補充鳥類、蝙蝠調查等資料，重新評估此案開發對鳥類及蝙蝠的衝擊。

經閉門會議討論後，環委另外要求補充此區稀有植物調查資料、並補充施工範圍內擬移除胸徑10公分以上喬木種類及數量，加強補植與植栽計畫等；建議此案補充修正後再審。（編輯：管中維）1110808