小海豚游入宜蘭大溪漁港 傷重安樂死減輕痛苦

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（中央社記者王朝鈺宜蘭8日電）一隻年幼熱帶斑海豚今天被發現游入宜蘭縣頭城鎮大溪漁港外圍，相關單位雖盡力救治，但生命徵象仍然微弱，經評估後，由獸醫師注射藥劑執行安樂死，減輕海豚痛苦。

一隻年幼熱帶斑海豚今天出現在頭城鎮大溪漁港外圍，岸巡上午10時30分獲報後，立即協調漁船出動，將這隻熱帶斑海豚以漁網撈起載返港，並通報海洋委員會海洋保育署、宜蘭縣政府農業處及中華鯨豚協會前來救援。

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漁船停靠在大溪漁港岸邊，海豚則安置在冰桶內，初步研判，這隻熱帶斑海豚是雄性，身長約1公尺且身型瘦弱，估計出生不到1個月，頭部、背鰭及尾部都有摩擦傷痕，且體內疑受到感染病變，已無法正常浮起及下潛，漁民甚至可以直接將牠抓起。

熱帶斑海豚屬於群聚海洋哺乳動物，中華鯨豚協會研判這隻熱帶斑海豚會獨自出現在港區，應是身體狀況很差遭群體拋棄，考量動物福利及受限醫學能力，經評估後決定以安樂死方式，讓牠不再痛苦。（編輯：戴光育）1110808