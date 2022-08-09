疫情下逆勢成長 南市旅遊產值創佳績

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（中央社記者楊思瑞台南9日電）觀光旅遊業是台南重要核心產業，依市府觀旅局今天數據，109年至110年在觀光旅館住宿率、旅館住宿率及民宿住宿率三方面連續2年皆為六都第一；旅宿業家數也是連2年六都第一。

另外，依台南市觀光旅遊局新聞稿數字，110、109年度與前一年度相比，旅宿業家數成長數也是六都第一。其他數據包括旅宿業754家，較110年成長37家；110年全年度遊客數926萬8049人次，今年截至6月底遊客數已達783萬7906人次；110年旅宿業創造新台幣298億元旅遊年產值。雅樂軒酒店、禧榕軒大飯店、福爾摩沙遊艇酒店等三大旅館成立，也投資37億元，增加532間房。

此外，南市府也持續辦理旅宿合法房間標章，提高安全住宿辨識度，合法房間標章旅館核發1萬1795面、民宿核發1667面。110年「台南市優質旅館評鑑輔導計畫」，南市共36家業者通過。

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推廣民宿經營公約標章部分，認證116家業者，同時配合中央推動好客民宿，全市共有94家。另外，預計在111年「台南優質民宿認證營造在地特色暨提升整體競爭力輔導計畫」認證120家業者。

觀旅局表示，觀光旅遊業是台南重要核心產業之一，隨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，國內觀光產業及旅宿業也逐漸復甦。因此，市府將持續強化在地旅宿產業創業與就業發展，協助南市旅館、民宿業者建立市場定位，提供遊客更好的住宿體驗。（編輯：孫承武）1110809