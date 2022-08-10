暑假與振興補助優惠助攻 客運乘客回流

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（中央社記者余曉涵台北10日電）暑假加上悠遊國旅補助，以及客運業者推出優惠，也讓客運運量回流，國光客運表示，8月的發車班次已回到9成以上，7月的載客量與營收也恢復到今年3月水準。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，國道客運運量銳減，不過暑假到來加上悠遊國旅補助上路，也讓客運運量逐漸回升。

國光客運發布新聞稿表示，配合客運振興補助祭出優惠，也吸引乘客回流，8月發車班次回到核定班次9成以上，7月載客與營收恢復至3月Omicron變種病毒疫情蔓延前水準，營收比去年同期成長8成。

國光客運指出，回到疫情爆發前運量雖然尚有一段距離，但是整體走勢越來越好，民眾適應疫後生活新常態，重拾返鄉、出遊等長途移動習慣。

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國光客運說，隨著乘客回流，像是1834線台北－嘉義或1827線台北－台中等熱門路線，尖峰時段班距縮短至半小時；配合暑假玩水，1877線圓山及南港往返烏石港，每小時固定發車班次之外，假日尖峰時段會視排隊人潮彈性加發班車。

國光客運表示，這次舉辦的麗寶樂園門票與千元乘車金抽獎活動，已經公布首波中獎名單，中獎者持傳統紙票多過電子票證，頗讓人意外，因為短程通勤者每天上下班搭乘，等於每週至少可以登錄資格10次，中獎機會遠大於中長程紙票乘客。（編輯：張雅淨）1110810