童玩節8/14閉幕 安排台灣與斯里蘭卡團隊聯演

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2022宜蘭國際童玩藝術節14日閉幕，當晚將邀請斯里蘭卡「薩拉薩維舞蹈學院」舞團與童玩節代言娃娃阿湯哥演出，為活動畫下句點。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年8月10日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣10日電）宜蘭縣文化局今天表示，2022宜蘭國際童玩藝術節14日閉幕，當晚將邀請國內果然劇團和今年克服萬難來台的斯里蘭卡「薩拉薩維舞蹈學院」舞團聯合演出，為活動畫下句點。

為期44天、以科技、探索及創新等元素為理念的2022宜蘭童玩節14日晚上7時30分將舉辦閉幕典禮。

文化局指出，在閉幕典禮聯演時，果然劇團與斯里蘭卡「薩拉薩維舞蹈學院（Sri Sarasavi Dancing Academy）」舞團將帶來「童玩夢土－奇幻探索」戲碼，敘述童玩節代言娃娃阿湯哥與森林動物一起踏上「童玩夢土」奇幻探索旅程時，巧遇斯里蘭卡好友在表演「眼鏡蛇魔鬼之舞」。

「眼鏡蛇魔鬼之舞」為金翅鵬鳥與蛇魔大戰的面具舞，屬宗教儀式舞，斯里蘭卡民間會透過這種舞蹈淨化心靈、去除恐懼、驅魔驅邪。

此外，在聯演中，還將融入另一段斯里蘭卡經典民俗樂舞「康堤舞」，舞者身著64個飾品的衣服，頭上帶著綁有紅彩帶的頭冠，透過不停轉動頭部、搖晃彩帶，意味生生不息的太陽光芒。

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文化局表示，國際交流是童玩節特色之一，過去都會邀請10多個國家表演團隊到童玩節輪番表演。在全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情籠罩下，今年只有斯里蘭卡團隊13人來台。

文化局除安排斯里蘭卡團隊在童玩節演出外，團員們也造訪台北101大樓、木柵動物園等景點，及宜蘭縣白米社區、結頭份社區等參訪行程，體驗書法、印染、拓印、捏麵人、中國結等文化交流課程，期盼全球疫情早日結束，明年邀請更多國外團隊來宜蘭演出交流。（編輯：李錫璋）1110810