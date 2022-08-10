陽明交大奪永續綠建築金獎 林務局願助在台重建

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陽明交通大學團隊參與「歐洲永續綠建築能源屋10項全能大賽」，以「台灣厝」拿下建築項目金獎，10日在台北舉辦榮歸分享記者會。中央社記者陳至中攝 111年8月10日

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（中央社記者陳至中台北10日電）陽明交通大學團隊參與「歐洲盃太陽能十項全能綠建築競賽」，以「台灣厝」拿下建築項目金獎。林務局副局長廖一光今天說，願協助在台找適合地方，把「台灣厝」重新蓋起來。

陽明交通大學跨領域師生組成的1 House for All於5月遠赴德國參賽，歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、烏俄戰爭造成的運輸和物價飛漲等難題，在各部會、贊助企業及社會善心人士的大力協助下，於6月底拿下建築獎第1名與創新項獎第3名。

陽明交大今天在台北舉辦榮耀返台記者會，並向各界介紹「台灣厝」。團隊指出，設計以淨零碳排為目標，以國產柳杉為原材，製造集成梁柱（GLT）以及直交集成板（CLT），是首棟國產重木構造建築，房屋可重複組裝及拆卸，實踐可逆式的循環建築。

另外，團隊還導入「共享壁」設計，將廚房、衛浴、設備機房與活動家具收納等服務性機能整合；生活空間以「公民平台」安排，可滿足多種使用情境；建築立面和屋頂則透過「平等皮層」整合太陽能發電、雨水回收、綠屋頂、垂直菜園等機能。

陽明交大今天記者會，有許多學界、政界人士參與。廖一光表示，永續綠建築離不開國產木材，林務局很榮幸能參與其中。他並透露，由於「台灣厝」成品還要在歐洲展出3年，為了讓台灣民眾也能見到，會協助在宜蘭羅東或新竹找合適地方，將「台灣厝」重新建起來。

廖一光表示，歐洲和台灣的氣候有很大不同，適合高緯度氣候的建築要放到台灣，很多地方都要重新設計，但還是很期待團隊繼續努力，讓民眾能在台灣見識到這個得獎作品。

教育部次長蔡清華也透過視訊恭喜陽明交大團隊，並希望「台灣厝」的設計理念能在台灣普及，讓各地民眾都能享受到這種建築。（編輯：卞金峰）1110810