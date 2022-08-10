攜手助憨兒就業 育成基金會籲支持培訓計畫

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中秋節將屆，育成社福基金會10日在台北舉行記者會，邀請藝人Lulu黃路梓茵（左4）擔任愛心大使，Lulu並和台北市副市長黃珊珊（前右2）、基金會董事長陳節如（左2）一同與憨兒親手做月餅。中央社記者張皓安攝 111年8月10日

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（中央社記者劉建邦台北10日電）33歲小芸是智能障礙中度，做事認真負責，經育成社福基金會協助學會技能，最拿手是手作月餅。基金會指出，盼民眾攜手響應到萊爾富捐發票等，支持推展憨兒就業能力培訓計畫。

成立近30年育成社會福利基金會服務大台北地區身心障礙者及家庭，董事長陳節如今天在「憨兒就業能力培訓發票捐」記者會表示，約70%身障者是有就業需求，若無相關機構協助，會造成家庭的沉重負擔。

陳節如說，育成社福基金會每天幫助心智障礙者約1500多人，透過基金會協助，可讓外界知道心障者不是社會負擔，能工作回饋社會，也可減輕家庭重擔。

現身記者會的小芸就是最好例子。小芸是智能障礙中度，高職畢業前，曾接受育成基金會職業評估，之後進慈育庇護工場學習包裝，小芸做事認真，一待就是12年，雖多一根大拇指，但不影響她學習，也學會手作月餅。

中度智能障礙者小芸（右）與台北市副市長黃珊珊（左）一同製作月餅，小芸也盼外界多捐款或買中秋禮盒協助弱勢。中央社記者張皓安攝 111年8月10日

育成社福基金會每天幫助心智障礙者約1500多人，受助的中度智能障礙者小芸10日出席記者會表示，已學會手作月餅，最拿手是蛋黃酥、酥皮包餡。中央社記者張皓安攝 111年8月10日

小芸說，最拿手是蛋黃酥、酥皮包餡，經師傅協助，作月餅時不會爆餡，透過就業能力培訓計畫，可學習到技能，弱勢也是能工作，盼外界多捐款或買中秋禮盒協助。

基金會表示，小芸透過家人與就服員教導，學會搭車上下班、簡單收款，更是外出展售的小幫手，小芸學習能力跟工作速度雖較慢，但相信只要努力、慢慢進步，未來可到一般職場工作。

擔任愛心大使的藝人Lulu黃路梓茵與心智障礙者合拍宣傳影片，她致詞時說，拍攝過程很開心，感受到每個人很有活力、專注工作、對工作充滿熱情及單純的快樂。

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出席記者會的台北市副市長黃珊珊表示，感謝育成基金會對北市社福政策的貢獻，由基金會協助公部門很重要，市府將規劃新增身心障礙設施，盼照顧更多身障者。

主辦單位指出，近年受大環境因素影響，捐款減少，盼民眾攜手響應到萊爾富捐發票或至官網線上捐款，藉此支持推展憨兒就業能力培訓計畫，憨兒手工製作月餅中秋禮盒也能透過官網等方式訂購。（編輯：李亨山）1110810

育成社福基金會愛心大使、藝人Lulu黃路梓茵（後左2）10日與台北市副市長黃珊珊（後右2）、基金會董事長陳節如（後右）等人出席記者會，號召各界力挺憨兒就業夢募款計畫。中央社記者張皓安攝 111年8月10日

育成社福基金會董事長陳節如（圖）表示，基金會每天幫助心智障礙者約1500多人，透過基金會協助，可讓外界知道心智障礙者不是社會負擔，能工作回饋社會，也可減輕其家庭重擔。中央社記者張皓安攝 111年8月10日