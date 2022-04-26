苗栗暖心老翁甘順發 募白米助憨兒19年不輟

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（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）苗栗縣獅潭鄉88歲老翁甘順發，連續19年號召村民捐白米幫助桃園市真善美社會福利基金會，今年募得4500台斤白米，足夠支持基金會憨兒3個月米量，今天舉辦溫馨捐贈儀式。

獅潭鄉新店村民甘順發向來熱心、樂於行善助人，經常免費幫忙老農修繕農耕機具，19年來堅持募集白米捐助真善美社會福利基金會，儘管這2年遇上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，愛心行動依然不間斷，今年短短1週募得4500台斤白米，今天在新店村舉行簡單溫馨捐贈儀式。

基金會25歲憨兒阿立，患有自閉症與中度智能障礙，不擅言語卻有著絕對音感，不用看樂譜就能彈奏出優美曲子，他帶著電子琴到村落，展現音樂天賦，並表達對村裡阿公、阿婆們的感謝。

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甘順發表示，桃園市真善美社會福利基金會已故創辦人胡得鏘，早年在獅潭鄉捐地開闢道路，因感念他幫助地方建設，於是開始捐米，從個人一點一點地捐，到近10年許多村民一起響應，一轉眼就快20年，希望幫助基金會的憨兒都能吃得飽、獲得好的照顧，「只要還有能力就會一直做下去」。

真善美社會福利金會董事長謝秀琴指出，基金會目前照顧智能障礙院生逾200人，募得的4500台斤白米，足夠支持基金會3個月的米量。她說，獅潭鄉算是高齡鄉鎮，人口老化，村裡多半都是老人家，仍主動樂捐，真的很有愛，特別是甘順發號召捐米的善行持續了19年，精神令人感佩。（編輯：郭諭儒）1110426