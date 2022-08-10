原型食物當道 超商番薯搶攻上億黃金商機

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（中央社記者曾智怡台北10日電）近年健康飲食意識抬頭，原型食物成新寵兒，統一超商指出，疫情影響下，消費者偏好購買整包地瓜帶回家自煮，女性及健身族群尤其；年銷2200萬條的全家「夯番薯」則推出捏捏包等創新吃法，搶攻新台幣上億「黃金」商機。

全家便利商店生鮮現做調理部部長林鴻成表示，全家早在2007年時即瞄準黃金商機，攜手「瓜瓜園」將番薯導入便利商店販售，「夯番薯」便利取得又健康的特性，讓大眾「早餐吃番薯」逐漸成為生活日常，創下年銷2200萬條紀錄。

全家夯番薯全台契作面積1100公頃，選用在地台農57號品種，從農場生產到店鋪販售，皆經過雙重農藥殘留檢測、6道品質檢查機制，平均每10條地瓜只有2條能登上「全家」夯番薯的機台，年銷4000公噸，帶來6億元黃金商機。

林鴻成指出，從銷售觀察發現，夯番薯夏季較冬季熱銷，推估夏天非番薯產季，街邊烤地瓜攤販相對較少，而便利商店番薯不受產季影響及供貨穩定的特色，促成夏季銷量攀升。

為滿足消費者多變需求，全家近年積極開發夯番薯創新商品，今年適逢夯番薯15週年，推出多款以番薯入食材的新商品，包含搖滾起司捏捏包、夯吉薯薯酷繽沙、地瓜起司方塊堡等。

統一超商表示，地瓜相關商品因營養價值高、屬於低GI值（升糖指數）的食物，多年來廣受消費者好評，如「冰烤地瓜」慢火烘烤後急速降溫鎖住地瓜甜度，也於部分沙拉商品添加地瓜提高飽足感。

至於「現蒸地瓜」目前已導入超過4300間門市，採用在地的台農57號黃皮地瓜100%契作生產，契作量達1.5萬公噸，占在地地瓜產量總量7%，單日單店最高創下賣出500條的銷售紀錄。

統一超商指出，近年疫情影響下，也有許多消費者偏好購買整包地瓜帶回家自煮，適合作為早餐或運動健身後點心，深獲女性及健身族群喜愛。

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此外，看準夏天追求健身窈窕的原型食物商機，統一超商選用在地蔬果農產品，如玉米、馬鈴薯、花生、地瓜等，以環境友善的水煮、蒸、烤烹調方式，製成即拆即食的包裝食品，近期與早午餐名店貳樓合作「美式肯瓊奶油玉米」即頗受消費者歡迎。

全家7月底也於熟食區推出「蒸新鮮」蒸雙色玉米，全家表示，甫上市一週，銷售狀況優於預期，經不斷測試與調整，目前於300間門市販售，將視銷售情況持續導入適合販售的商圈與店舖。（編輯：潘羿菁）1110810