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台師大與美國馬里蘭大學簽協議 合推優華語計畫

2022/8/11 11:38（8/11 12:46 更新）
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台灣師範大學校長吳正己（右）率參訪團赴美，與馬里蘭大學校長Darryll J. Pines（左）簽署優華語計畫協議，將共同推展華語和台灣文化到國際。（台師大提供）中央社記者陳至中傳真 111年8月11日
台灣師範大學校長吳正己（右）率參訪團赴美，與馬里蘭大學校長Darryll J. Pines（左）簽署優華語計畫協議，將共同推展華語和台灣文化到國際。（台師大提供）中央社記者陳至中傳真 111年8月11日
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（中央社記者陳至中台北11日電）台灣師範大學與美國馬里蘭大學近日簽署優華語計劃協議，將共同推展華語和台灣文化到國際，招收美國大學生來台學華語、教英語。

台師大今天發出新聞稿，校長吳正己本月9日起率團赴美，預計為期2週，安排參訪多所大學，並與在美國的7個校友會座談，凝聚海外校友向心力。

台師大於10日與馬里蘭大學校長Darryll J. Pines簽署優華語計劃協議，現場除了兩校代表，也有駐美國台北經濟文化代表處副代表鄭榮俊等多名外交官在場見證。

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除馬里蘭大學，台師大也與加州大學洛杉磯校區有華語合作，校方指出，這次出訪行程也將到校瞭解執行程果，並探討未來合作的可能性。

吳正己表示，此次出行除透過優華語計畫的鏈結，深化國際學術交流，也要感謝海外校友長期回饋母校，了解校友們的希望及期待，作為未來校務努力的方向，同時也爭取校友支持，為籌建公館校區國際教學研究大樓募款。（編輯：陳政偉）1110811

吳正己
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