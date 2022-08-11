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新光三越SKM Park開幕 明年營收上看50億

2022/8/11 17:06
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（中央社記者曾智怡高雄11日電）新光三越新事業SKM Park Outlets今天開幕，SKM Park副董事長吳昕昌表示，自1月試營運至今，儘管受疫情衝擊，業績對比去年同期仍成長2成、會員數突破5萬人，明年拚損益兩平、全年營收達新台幣50億元。

美式Outlet SKM Park自1月下旬開始試營運，吳昕昌表示，單日最高來客數在春節過年期間，創單日4萬人次紀錄；試營運至今，業績對比去年同期成長2成，會員數達5萬人；儘管4、5月受疫情衝擊，今年業績目標略下修，明年仍拚全年營收50億達標，達損益兩平。

SKM Park集結超過200家品牌，祭出全年平均3折起有感折扣，目前娛樂營收占比約20%、餐飲約25%，零售則是55%。吳昕昌指出，疫情確實影響來客數與招商，仍有進步空間，目前全區空位率低於5%，未來名品將持續進駐、餐飲品牌也會加強調整，現階段餐飲店王是藏壽司，單月營收逾千萬。

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由日本鈴鹿賽道樂園領軍的10大娛樂品牌，試營運期間頗受消費者喜愛，吳昕昌表示，下一階段也會聚焦調整娛樂設施，集結零售、飲食、娛樂，打造適合闔家大小的Outlet。

針對新光三越營運，新光三越總經理吳昕陽指出，與疫情前（2019年）相比，來客數減少10%，整體業績則有成長，力拚全年營收達830億；並持續找點展店，經營模式不受限，如Outlets是新嘗試，而除了上萬坪商場大小，他認為，台灣仍有很多機會發展1500到2000坪的中小型商場，也不一定要叫作「新光三越」，盼朝美好的生活品牌方向前進。（編輯：黃國倫）1110811

吳昕昌
結合購物玩樂打造美式生活Outlet 高雄SKM Park開幕
吳昕陽
新光三越董事長村上英之續任 副董擇期選任
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