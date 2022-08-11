健保給付2款肺動脈瓣膜 心臟病患省近百萬

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（中央社記者沈佩瑤台北11日電）31歲先天性心臟病患者張姓女子生產前後常心悸、疲累，檢查發現右心室明顯擴大，恐心臟衰竭，適逢2款心導管置換肺動脈辦膜去年底獲健保給付，減少經濟負擔，術後心臟恢復功能。

台大醫院今天舉行「台大醫院先天性心臟病治療重大突破 安全心選擇 心導管置換肺動脈瓣膜」記者會，分享以心導管手術植入人工肺動脈瓣膜成果。

台大兒童醫院院長李旺祚致詞指出，法洛氏四重症是常見的先天性心臟病之一，經手術矯正瓣膜狹窄後，常會併發瓣膜逆流問題，須定期追蹤，若逆流嚴重，初期也許沒有明顯症狀，但多年後心臟會逐漸擴大，部分患者甚至會心臟衰竭。

台大醫院小兒心臟科教授王主科簡報指出，傳統的治療方式是以外科開心手術置換肺動脈瓣膜，但考量有些病人過去已接受過2到3次開心手術，再動刀除風險較大，且需住院多日、留下新疤痕，台大心臟團隊在2015年引進免開刀的經心導管肺動脈瓣膜支架置換術，至今已成功61例。

31歲法洛氏四重症患者張姓女子現身分享經驗表示，她在5歲時經手術矯正後沒有定期追蹤，直到2019年懷孕3個月時，偶爾覺得心悸、疲累，生完小孩後仍持續有頭暈等狀況，本以為帶小孩太累，回心臟科檢查才發現右心室明顯擴大，且肺動脈瓣膜逆流嚴重。

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張姓女子在醫師建議下，選擇經心導管植入肺動脈瓣膜手術方式，效果好、傷口小、復原時間快，但原本得自費新台幣80萬元，適逢衛生福利部中央健康保險署去年12月起，核准2款心導管置換肺動脈瓣膜的健保給付，減輕經濟負擔。

台大醫院小兒部副主任林銘泰強調，先天性心臟手術後仍有肺動脈狹窄或逆流的病友，手術矯正後要定期回診，因部分病人右心室經數十年承受肺動脈瓣膜功能不足的衝擊，心臟功能會逐漸減退，不可不慎。（編輯：管中維）1110811