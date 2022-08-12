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第4輪快篩實名制開賣規劃 指揮中心下午說明

2022/8/12 10:44
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（中央社記者沈佩瑤台北12日電）BA.5本土疫情最快8月中下旬升溫，第4輪快篩實名制預計下週開賣，以方便民眾提前準備快篩試劑，開賣日期及販售方式，指揮中心指揮官王必勝今天下午2時於記者會說明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，昨天共新增2萬2650例COVID-19本土病例，確診個案中重症增110例，其中44人死亡

昨天新增1例兒童死亡病例及2例孩童多系統發炎症候群（MIS-C）重症個案。死亡個案是年僅3歲男童，7月31日確診，8月5日因持續發燒、呼吸困難、臉色蒼白至急診，經電腦斷層掃描發現大腦腫脹，且抽血發現有多重器官異常及代謝性酸中毒。

由於醫師懷疑男童併發腦炎重症，緊急收住加護病房插管使用呼吸器並給予瑞德西韋等4種藥物治療，但病況仍持續惡化，不幸於8月6日死亡。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨天表示，目前疫情雖處於低點，但每天都有一定確診數，下一波疫情即將報到，務必做好防疫準備，及早帶家中孩童接種疫苗。

莫德納嬰幼兒疫苗累計接種11萬8492劑、涵蓋率僅約15%。指揮中心發言人莊人祥表示，今天將邀請專家解說比較疫苗，提供家長選擇參考。

為防本土BA.5疫情將升溫，羅一鈞今天昨天布4大口罩NG戴法，提醒務必天天換、別戴反、不可清洗再使用，也不要露出鼻子，這些都會影響防疫效果。（編輯：陳政偉）1110812

羅一鈞
8/11本土2萬2650例 增44死、中重症110人 本土BA.5疫情將升溫 羅一鈞籲口罩每天換新、戴法別NG
王必勝
第4輪快篩實名制何時開賣？指揮中心下午說明 預估將有新一波疫情 指揮中心建議幼兒先打莫德納
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