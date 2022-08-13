豔陽下練到嘴唇燙傷 建中樂旗聯隊奪世界音樂大賽季軍

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（中央社記者陳昱婷台北13日電）豔陽下，台北市建中樂旗隊數十名學生在操場不斷操練，嘴唇燙傷、腳長水泡也在所不惜，最終拿下WMC項目甲組的季軍。隊長楊政諺形容樂旗隊為「神奇的地方」，很樂意再參賽。

4年一度的世界音樂大賽（World Music Contest，WMC）在荷蘭落幕，由建國中學樂旗隊與未入學學弟、已畢業學長、北一女中等友校組成的「建中樂旗聯隊」以92.23分拿下戶外行進管樂項目中的甲組季軍，與亞軍僅差0.63分。

建中樂旗隊透過新聞稿表示，WMC又被稱為音樂界奧運，能獲邀參賽更拿下佳績實屬不易，比賽前教練團規劃了2週從上午8時到晚間8時的魔鬼訓練，74人的團隊每天頂著攝氏37、38度的高溫訓練，熟背70種隊形。

建中樂旗隊指出，天天曝曬在艷陽下，中暑的隊員不在少數，更有許多人因為銅管樂器的導熱效應嘴唇燙傷，無數次的步伐練習也讓隊員腳長水泡、扭傷甚至肌肉拉傷，但為了實現夢想、見證中華民國國旗在賽場上飄揚，隊員們依然堅持不懈。

凱旋回國後，剛完成居家檢疫的楊政諺與指揮葉耕綸又拾起樂器練習，因為緊接著就是新生入學，要表演給學弟們看，吸引更多人加入建中樂旗隊。

2人今天在練習中撥空接受中央社記者電訪，談到7月時連2週密集訓練、遠赴荷蘭比賽的艱辛過程，對個人奉獻輕描淡寫，卻大力讚揚團隊表現，只有「我們」、「大家」，沒有「我」。

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楊政諺形容，這裡是一個很神奇的地方，會讓人願意且主動投入時間，也許個人在場上看起來微不足道，但若把某一個人抽掉，或有人走不好，隊形就不會完整；若每個人都把自己的事情做好，就能享受到來自團隊的成就感，因此他很樂意4年後再回來幫忙。

葉耕綸說，第三名不差，只是其他隊伍更強，且比賽名次不是很重要，重要的是大家都有享受演出且盡力做到最好，平常練習中犯的錯沒有再出現。如果可以，4年後他願意再比一次。（編輯：李錫璋）1110813