黃子嘉留學德國求生 冷粥誤餐只為能圓鋼琴夢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北12日電）台灣青年鋼琴家黃子嘉目前正追隨瑞士名家薛巴柯夫習琴，他受邀返台參加「李斯特鋼琴藝術節」演出。黃子嘉談到學琴，說自己經常廢寢忘食，準備當晚餐的熱粥根本沒時間吃，只為能圓鋼琴夢。

黃子嘉接受中央社訪問時表示，在國外隻身一人學音樂，為了心愛夢想他都很甘願，「這是我自己選擇的人生，我要對自己負責。」

黃子嘉現年22歲，立志要做舞台上演奏的鋼琴家。他從小受母親啟蒙，考上師大附中，師事葉綠娜。「當時我每天都很想練琴，但是課業太多，就很渴望出國。」

國中沒念完，黃子嘉就赴德國，甄試進入弗萊堡音樂學院先修班，師事陳必先教授；畢業後就讀瑞士蘇黎世藝術大學音樂學院，跟隨蕭邦大賽得主阿芙蒂耶娃（Yulianna Avdeeva）的指導教授薛巴柯夫（Konstantin Scherbakov）學習。

人生遇到的各種試煉，都會成為音樂養分。黃子嘉在德國求學期間，住在陳必先家中。「老師早上6點練琴，晚上10點教完書回到家，自律甚嚴，這讓我收穫很多。」

黃子嘉說，陳必先老師骨子裡對音樂的熱誠跟要求，非常熱切。「我可以理解老師對事不對人，她也會希望學生可以理解她對待音樂的態度。」

黃子嘉還記得剛到德國，學業跟琴藝之外，德文也不好，非常苦悶；4個多月之後，陳必先希望他參加學校音樂會。「可能是我第一次要上台，陳老師非常重視。」

黃子嘉說，在國外最幸福的就是晚餐時光。「我還記得那天我做好一碗粥，正要開始吃，電話響了，老師打來說要加課幫我加強，我立刻衝去琴房上課，一直到晚上10點回到家，那碗粥還在桌上，早就冷了。我那段時期，每天最單純的盼望就是吃飽睡好，迎接另一個明天。」

即使如此艱辛，黃子嘉說，成為鋼琴家，在世界各地到處演奏的夢想，從國中到現在不曾改變。「都已經走到這裡了，我不會放棄。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

2022年國台交拔尖人才計畫音樂會上，黃子嘉第一次公開演奏蕭邦作品。黃子嘉說，蕭邦的音樂可說是地雷，因為大家太熟悉。「我覺得彈蕭邦需要人生有更多不一樣的歷練，我現在準備好了，會投入下屆蕭邦國際鋼琴大賽的準備，再不去比，我也老了。」

這次返國，黃子嘉將在李斯特鋼琴藝術節「李斯特鋼琴與管弦樂作品II：神靈的告白」音樂會中，演出李斯特依據貝多芬「雅典的廢墟」而作的「幻想曲」，由莊文貞指揮長榮交響樂團演出。同場音樂會的其他鋼琴家還包括許珊綺、潘致允、李其叡、吳怡慧、魏樂富以及葉綠娜。音樂會將於16日演出，地點在台北國家音樂廳。（編輯：屈享平）1110812