小提琴新秀施昕妤考上巴黎管弦樂團 台灣第一人

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（中央社記者趙靜瑜台北27日電）台灣小提琴新秀施昕妤考取歐洲知名樂團法國巴黎管弦樂團，成為樂團成立55年來首名來自台灣的小提琴團員。施昕妤開心表示，爸媽栽培她多年，總算可以讓父母親放心。

施昕妤在巴黎接受中央社越洋連線專訪時表示，她剛從巴黎高等音樂院碩士班拿到最高獎畢業，許願可以留在巴黎工作，歷經巴黎管弦樂團（Orchestre de Paris ）4輪考試，第一輪64人報名，第二輪剩下12人，第三輪4人，最後取2人，施昕妤就在名單之列。

看到名字一次次出現在榜單上，施昕妤一路過關斬將，覺得很刺激，「之前有去考法蘭西島管弦樂團，沒考上，也錯過了巴黎歌劇院學院樂團的報名，一度也覺得前途茫茫，但我就是盡力準備」。施昕妤說她沒有想太多，用音樂實力證明自己可以。

1999年出生，施昕妤從小喜歡音樂，畢業於台北師大附中音樂班後赴法求學，2020年里昂高等音樂院學士畢業，進入巴黎高等音樂院攻讀碩士畢業。2021年獲選文化部2022-2023國際音樂人才拔尖培訓學員。

國外求學有很多甘苦，施昕妤表示有壓力時，她會安排時間打電玩。施昕妤最愛的遊戲之一就是「英雄聯盟」，一打就是2小時，還可以跟遠在台灣的朋友聯繫，這對她來說是釋放壓力最好的方式。

施昕妤說，她喜歡獨奏家生涯，但考量生活，先考上樂團比較務實。施昕妤3週前才剛完成畢業音樂會，「可能我精神上也特別專注，很開心巴黎音樂院畢業之後就可以直接無縫接軌，銜接工作」。

施昕妤已經收到樂團的樂季規劃，合作獨奏家包括鋼琴家阿格麗希、王羽加；小提琴家陳銳與大提琴家卡普松等等，光是能和這些一流音樂家合作，已經令她雀躍不已。

巴黎管弦樂團創立於1967年，承襲了法國音樂的特色，從創立指揮孟許，一直到接任的卡拉揚、蕭提、巴倫波因、畢奇可夫、杜南伊以及艾森巴赫等，歷任指揮都是當代大師，在全球化浪潮影響下，法國樂派的輕盈弦樂，是巴黎管弦團詮釋各類作品最大特色。

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目前的音樂總監是當紅炸子雞芬蘭籍指揮克勞斯．麥凱萊（Klaus Makela），年僅27歲，日前宣布2027年將接任荷蘭阿姆斯特丹皇家大會堂管弦樂團音樂總監。2022年10月巴黎管弦樂團就有亞洲巡演，該團也曾在2007年由艾森巴赫領軍訪台。

今年施昕妤入選珠海莫札特青少年國際小提琴大賽，該賽全為線上舉行，8月底前要繳交錄製演奏曲目，她說她會繼續尋找各種機會，為自己的音樂生涯增添榮耀。2022 NTSO「邁向頂尖」樂壇新秀音樂會III將於7月24日舉行，地點在誠品表演廳。（編輯：黃世雅）1110627