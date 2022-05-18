台灣小提琴家董奕纖三重奏成軍2年 奪波蘭室內樂大賽首獎

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（中央社記者趙靜瑜台北18日電）由台灣小提琴家董奕纖與其他2名音樂家組成的希斯克里夫三重奏（Heathcliff Trio），成軍2年，台灣時間16日拿到第9屆波蘭布拉姆斯室內樂大賽首獎，成績亮眼。

由董奕纖（Ashley Tong）、英大提琴家塞巴斯蒂安．柯林（Sebastian Kolin）以及丹麥鋼琴家強納森．西亞哈恩（Jonathan Siahaan）共組的希斯克里夫三重奏，成立於歐洲COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情最嚴峻的2020年，2年的努力除拿到首獎，也奪得「最佳布拉姆斯樂曲詮釋獎」以及2023年回到波蘭格但斯克音樂節舉行音樂會的演出機會。

希斯克里夫三重奏已經回到丹麥，董奕纖接受中央社記者越洋專訪時表示，「除了首獎，還得了最佳布拉姆斯詮釋獎及專場音樂會，這對一個成軍2年的室內樂來說是莫大的鼓勵。」

董奕纖指出，首獎獎金有1萬歐元（約新台幣31.3萬元），「我們已經計畫好，要將這筆獎金用在對我們三重奏有意義的事上面。」

為了保留傳統，波蘭布拉姆斯室內樂大賽（The 9th International Johannes Brahms Competition）在複賽與決賽對曲目都有所要求，複賽一定要有1首曲目是莫札特的作品，決賽一定要有布拉姆斯的樂作。

希斯克里夫三重奏進入決賽選的是布拉姆斯C小調第三號鋼琴三重奏，董奕纖說，「這是我們三重奏成軍時第1首演奏的作品，在每一個階段都一直陪伴我們，每隔一段時間，我們都會把它拿出來重新演奏1次，這次拿到布拉姆斯最佳詮釋獎，對我們來說具有很大的鼓勵意義。」

董奕纖與塞巴斯蒂安．柯林是英國曼紐因音樂學校的同學，認識超過15年，也是董奕纖最好的朋友；強納森‧西亞哈恩是董奕纖在丹麥某個音樂節上認識，3人一拍即合，2020年底決定一起共組室內樂。塞巴斯蒂安．柯林還因此搬到丹麥，展現一起追夢的決心。

董奕纖16歲出國，畢業於英國曼紐因音樂學校，後赴奧地利格拉茲音樂與藝術表演大學以及丹麥皇家音樂院；柯林畢業於曼紐因音樂學校，後赴瑞士就讀盧加諾音樂學院；強納森‧西亞哈恩畢業於丹麥皇家音樂院，已經在丹麥樂壇嶄露頭角。

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董奕纖表示，她們3個室內樂夥伴對於音樂都有一致的理解與渴望，「這讓我們有動力持續尋找正確的音色。」在演出前，「我們往往需要許多有趣的討論和長時間的排練，這對我們來說是絕對必要。」

董奕纖說，這個樂團名稱是她取的，但大家都同意，「這是我們都很喜歡的英國經典小說『咆哮山莊』男主角的名字，希斯克里夫象徵了熱忱與執著，以及呈現人性的光明與黑暗，這也是我們的使命。」（編輯：戴光育）1110518