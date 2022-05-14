俄國鋼琴家柯隆泰歸化台灣：找到難以置信的平衡

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（中央社記者賴于榛台北14日電）內政部4月新增通過6位高專人才歸化中華民國國籍，現任台南藝術大學音樂學系教授、俄羅斯籍鋼琴家柯隆泰就是其一。他受訪時對在台生活充滿感謝，並說歸化通過，讓他找到沉甸而難以置信的平衡。

內政部4月底新增通過包含柯隆泰（Mikhail Kollontay）在內的6位高專人才歸化中華民國國籍；高級專業人才歸化取得中華民國國籍後，將擁有參政權，以及各種社會福利保障。

根據內政部介紹，柯隆泰是俄國現代重要作曲家及鋼琴家，曾獲1981年蘇聯鋼琴大賽冠軍、1982年柴可夫斯基鋼琴大賽演出特別獎、1999年普希金金獎，又其創作提琴協奏曲曾獲1982年蕭士塔高為契大獎，累積相當豐富經歷，並已列入當代具權威性的新葛羅夫音樂辭典專篇介紹。

身為傑出鋼琴家的柯隆泰來台已20年，對於台灣生活，他充滿感謝。柯隆泰說，他常常省思對美好台灣與民眾的付出是否仍有不足，他的表現是否有所貢獻，這些當他在俄國時，也經常這樣檢視自己。

最近新聞媒體密集報導國際局勢劇變。柯隆泰說，身為俄國人，心中愧疚感更加尖銳而沉重；但在得知歸化中華民國籍申請通過，將可能被授予中華民國公民身分的消息後，他的心靈竟找到了沉甸而難以置信的平衡。

他接受中央社記者書面訪問時表示，非常感謝台灣政府及民眾對他的接納，對成長在俄羅斯與蘇聯傳統下有著不同文化背景的他，給予相當大的耐心與理解。

他說，縱使普世之下他是如此渺小，仍被邀請來台為台灣的音樂發展貢獻一己之力，而台灣政府和民眾在高等教育的區塊中，為藝術教育創造了獨一無二的工作環境，使他可以全心致力於教學、樂曲創作以及鋼琴演奏。

至於歸化的起心動念，柯隆泰指出，最初讓他有歸化想法的人，是初期的一位學生，現在已經是具有相當高知名度的優秀音樂家、且活躍的公眾人物沈妤霖，他很榮幸有這樣一位傑出人物的支持。

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沈妤霖在2017年至2019年獲邀擔任台南藝術節音樂總監，根據台南市政府文化局的描述，沈妤霖獲獎無數、多才多藝，同時有著鋼琴家、音樂節策展人、音樂導師的多重身分；2021年也成為TIMF台南國際音樂節藝術總監，所策劃的高質量音樂會和各種極具創造力的藝術性及教育活動多達數十場。

柯隆泰說，他也要謝謝從來台之初就一路給予支持，如同包圍著他的天使般的許多友人，包含邀請他來台任教的國立台南藝術大學前校長李肇修、他最敬重的資深同事同時也是同胞的大提琴家徐必樂、相當關心他的音樂系主任張曉雯，還有所有學生及他的常任助理吳珮如等友人。（編輯：郭無患）1110514