物資運抵烏克蘭 當地媒體關注、志工喊謝謝台灣

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高雄市鹽埕國小家長會及志工團所募集物資順利運抵烏克蘭，當地志工穿著印有台灣隊、Taiwan Can Help字樣的背心，協助將物資分發給民眾。（林歐莉亞提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年5月10日

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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）高雄鹽埕國小家長會、志工團募集近4噸物資運抵烏克蘭，吸引當地電視台報導這份來自台灣的愛心，烏克蘭志工還在鏡頭前用中文說：「謝謝台灣！烏克蘭加油！」

烏克蘭埃斯披索電視台報導指出，這項計畫的發起人是住在台灣的烏克蘭人林歐莉亞，她是高市鹽埕國小家長會長林岳的妻子，曾在白教堂農業大學教中文，她的哥哥也自願上戰場，她在台灣發起這項物資募集計畫。

烏克蘭埃斯披索電視台記者報導時，還秀出地圖，指台灣這個亞洲小國家，距離烏克蘭有8000公里遠，但台灣沒有忽略烏克蘭發生的事，捐了約4噸物資。

林歐莉亞接受該電視台訪問時說，台灣是沒有被烏克蘭承認的國家，一開始也沒有期待台灣會幫助烏克蘭，但她錯了，台灣政府已募集3300萬美金、650公噸人道救援物資來幫助烏克蘭難民。

報導指出，林歐莉亞發起的募集活動，只花幾天就完成了，由台灣志工及旅居台灣的英、美、德等國志工合作，分類包裝後，再藉由空、陸運輾轉從德國法蘭克福、波蘭等地運入烏克蘭白教堂農業大學，歷時近1個月。

烏克蘭當地志工說，台灣對發生在烏克蘭的戰爭感同身受，也了解自己可能會是下一個被侵略的國家，如果烏克蘭不能阻止俄羅斯，那中國也會認為入侵台灣很容易，台灣人從戰事開始就幫忙，包括傳遞正確資訊、金錢或募集物資等。

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烏克蘭志工說，在烏克蘭分配物資的志工約20人，大部分是林歐莉亞的學生，將分送給居民及醫院等。報導指出，台灣人和烏克蘭人一樣相信戰爭很快會結束，因為事實真相一定會贏。

報導最後，多名穿著印有「台灣隊」、Taiwan Can Help字樣背心的志工，在鏡頭前用中文說出：「謝謝台灣！烏克蘭加油！」林歐莉亞事後也將這段報導影片，提供給台灣媒體，傳達來自烏克蘭的感謝。（編輯：謝雅竹）1110510

聲援烏克蘭，高雄市鹽埕國小家長會、志工團日前所募集的大批物資終於送抵烏克蘭中部白教堂市，當地志工特別穿上印有台灣隊、Taiwan Can Help的背心，幫忙發送物資。（林歐莉亞提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年5月10日