更多編輯台推薦新聞：
Bryce Harper問王建民有缺人嗎 秀穿中信兄弟球衣合成照
運動

Bryce Harper問王建民有缺人嗎 秀穿中信兄弟球衣合成照

「創造安娜」假名媛怎能騙倒紐約上流圈？Netflix沒說完的事
娛樂

「創造安娜」假名媛怎能騙倒紐約上流圈？Netflix沒說完的事

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡
政治

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
特派直擊／15歲烏克蘭少女逃難巴黎 泣訴「我只想和平生活」
首頁 / 娛樂
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭13/300

烏俄戰火未熄 瑞莎謝台灣援贈家鄉醫療物資

2022/3/6 17:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北6日電）俄羅斯與烏克蘭戰事持續，各國都有聲援烏克蘭活動，台灣也不例外。來自烏克蘭的藝人瑞莎今天在臉書感謝台灣援贈家鄉27噸醫療物資，大讚「台灣是個很小，但心很大的地方」。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，烏克蘭民眾家鄉被炸毀、親人離散，被迫流離失所，天天活在恐懼之中。人在台灣的瑞莎在臉書粉絲專頁呼籲，家鄉現在真的很需要幫助，「很多人被殺死，很多孩子們沒父母了，很多父母沒孩子了，很多女人被俄軍綁架，超多人沒家了，看得非常的心痛」。

不過瑞莎特別想感謝台灣，尤其是所有想辦法幫助需要者的台灣人。她指出台灣除了捐款，援贈烏克蘭共27噸醫療物資，也有很多台灣人持續替烏克蘭發聲，並給予支持和關心。今天在台北中正紀念堂，也有舉辦聲援烏克蘭的活動，瑞莎的親弟弟更親自到現場替家鄉祈福。

瑞莎強調，台灣是個很小但「心」很大的地方，全世界都看得到、感覺得到。瑞莎2015年成為台灣媳婦，並於2019年歸化入籍，領到台灣身分證，她在文章中直呼，「覺得很幸福可以在這裡生活，自由說想說的，與做熱愛做的事情」，再次感謝所有幫助烏克蘭的台灣朋友。（編輯：張雅淨）1110306

延伸閱讀
戰火侵襲烏克蘭 瑞莎痛批：支持戰爭者該感到羞恥
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀