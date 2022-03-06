烏俄戰火未熄 瑞莎謝台灣援贈家鄉醫療物資

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（中央社記者葉冠吟台北6日電）俄羅斯與烏克蘭戰事持續，各國都有聲援烏克蘭活動，台灣也不例外。來自烏克蘭的藝人瑞莎今天在臉書感謝台灣援贈家鄉27噸醫療物資，大讚「台灣是個很小，但心很大的地方」。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，烏克蘭民眾家鄉被炸毀、親人離散，被迫流離失所，天天活在恐懼之中。人在台灣的瑞莎在臉書粉絲專頁呼籲，家鄉現在真的很需要幫助，「很多人被殺死，很多孩子們沒父母了，很多父母沒孩子了，很多女人被俄軍綁架，超多人沒家了，看得非常的心痛」。

不過瑞莎特別想感謝台灣，尤其是所有想辦法幫助需要者的台灣人。她指出台灣除了捐款，援贈烏克蘭共27噸醫療物資，也有很多台灣人持續替烏克蘭發聲，並給予支持和關心。今天在台北中正紀念堂，也有舉辦聲援烏克蘭的活動，瑞莎的親弟弟更親自到現場替家鄉祈福。

瑞莎強調，台灣是個很小但「心」很大的地方，全世界都看得到、感覺得到。瑞莎2015年成為台灣媳婦，並於2019年歸化入籍，領到台灣身分證，她在文章中直呼，「覺得很幸福可以在這裡生活，自由說想說的，與做熱愛做的事情」，再次感謝所有幫助烏克蘭的台灣朋友。（編輯：張雅淨）1110306