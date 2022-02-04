台灣首位 女高音耿立登丹麥哥本哈根劇院當主角

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台灣女高音耿立在丹麥哥本哈根歌劇院演出假面舞會女主角，是台灣榮登該劇院並擔綱主角的第一位專業歌唱家。（駐義代表處提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 111年2月4日

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（中央社記者黃雅詩羅馬4日專電）旅義台灣女高音耿立近日結束在丹麥哥本哈根劇院演出，她擔任威爾第知名作品「假面舞會」女主角，是台灣首位登上該劇院並挑大樑的專業歌唱家。駐義代表李新穎祝賀耿立在歐洲發揚台灣軟實力。

丹麥哥本哈根歌劇院（Copenhagen Opera House）是丹麥國家歌劇院，修建費用超過5億美金，歌劇院本身即是當地知名地標景點。劇院去年12月4日到今年1月29日在劇院演出義大利作曲家威爾第（Giuseppe Verdi）名著「假面舞會」，耿立擔綱女主角阿美莉亞（Amelia），與義大利知名指揮家卡里納尼（Paolo Carignani）、波蘭戲劇總監史佛拉克（Karolina Sofulak）合作。

李新穎表示，很高興看到耿立在義大利與歐洲歌劇院大放異彩，提高台灣在歐洲藝文界的能見度，駐義代表處未來將持續推動台灣與義大利的表演藝術交流合作，透過文化外交，將台灣藝術推向國際舞台。

駐義代表處指出，耿立這次飾演的假面舞會女主角，有兩首難度極高的詠唱調，耿立以純熟技巧和真摯情感演繹，全季9場演出中，耿立擔任最重要的6場演出，且幾乎場場客滿，獲得歌劇院與觀眾高度肯定，駐院導演福詹姆斯（John Fulljames）盛讚此次表演成功，受到熱烈迴響，也帶給觀眾美好回憶。

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耿立畢業於國立台灣師範大學音樂學系及義大利羅馬音樂院（Conservatorio di musica Santa Cecilia），2013年獲羅馬音樂院最高演唱文憑後，留在歐洲發展，2016年她在義大利極具指標性的布塞托威爾第之聲國際聲樂大賽（Concorso Internazionale Voci Verdiane）得到第3名，是當屆獲獎的唯一華人，開啟她在歐洲聲樂之路。

其後她陸續獲得多項國際大獎，包括2018年捷克德弗札克國際聲樂比賽冠軍，囊括最佳德弗札克作品演唱獎、最佳巴洛克作品演唱獎及當屆比賽最佳歌手；2018年耿立獲得寧波國際聲樂大賽金獎，是這項比賽近10年來第一個獲獎的台灣人。（編輯：高照芬）1110204