不畏疫情組三重奏 台小提琴家董奕纖朝夢想前進

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（中央社記者趙靜瑜台北18日電）在歐洲COVID-19疫情最嚴峻的2020年，台灣小提琴家董奕纖與2位音樂家組希斯克里夫三重奏，花更多時間建立默契與專注排練，不畏疫情朝夢想前進，化危機為轉機，2年就拿到大獎。

目前定居丹麥的董奕纖接受中央社記者越洋專訪時表示，她還記得COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間場館關閉，到處都沒有音樂會，「但我們幸好是在丹麥，對學生有一些補助，我們撐過疫情，在疫情中梳理出我們想要的室內樂模樣。」

1993年次的董奕纖說，經過認真考慮，就像簽了無形的契約，決定一起組三重奏；也因為疫情緣故，考量排練不容易，還從工作夥伴變成「室友」，一起共租1層公寓，「這樣大家可以有更多安全的地方可以排練，也可以互相了解。」

董奕纖表示，她覺得室內樂真的像一個小家庭，「我的個性比較冷靜，大家意見不同時，在當天晚上睡前一定要講清楚，誠實面對彼此，講清楚才能各自去休息。」雖然是室友，但除了排練及溝通，還是有獨立的人生，在緊密的音樂事業中找到各自生活縫隙。

董奕纖的父親是前宏達電北亞區總經理董俊良，母親楊涵宇主修鋼琴教育與心理學，董奕纖還有1位出色的哥哥小提琴家董子維，已經在倫敦發展。

兄妹從小在音樂的環境中長大，董奕纖從小在台灣受到小提琴家、師大音樂學院院長廖嘉弘栽培，董奕纖指出，「我7歲時就跟著老師的夏令營去維也納上大師班，一路上了10年，這也讓音樂成為我生命的一部分。」

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廖嘉弘說，董奕纖是他的學生中給他最多驚喜的一位，「她從小只要學過或者過目、讀過、思考過的音樂，從巴哈、莫札特到布拉姆斯，總是可以掌握得淋漓盡致。」董奕纖文學素養深厚，能用英文寫詩，思考事情又能很科學，「用一句話根本無法完整形容她。」

董奕纖表示，出國前，只覺得拉琴很好玩；決定到英國曼紐因音樂學校就讀，知道為了音樂須付出所有，才有辦法走好這條路，「現在長大了，知道藝術在人生命中的價值，值得我繼續付出。」（編輯：戴光育）1110518