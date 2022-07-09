拒指揮中德建交音樂會 鮑恆毅：我是台灣人

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台灣指揮家鮑恆毅2021年在維也納音樂協會（Musikverein）金色大廳的畢業音樂會。（鮑恆毅提供）中央社記者林育立柏林傳真 111年7月9日

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（中央社記者林育立柏林9日專電）今年是中國與德國建交50週年，旅歐台灣指揮鮑恆毅受邀指揮其中一場慶祝活動，不過他以「中國不是我的國家、台灣人不適合參與」為由回絕。

鮑恆毅表示，中方人士上週透過維也納音樂大學的老師詢問他，是否願意在德國漢諾威（Hannover）近郊指揮慶祝中德建交紀念音樂會，對方特別強調是音樂活動，沒有政治意涵，台灣指揮也可以參與。

儘管主辦單位願意出機票，也有豐厚的演出費，鮑恆毅還是馬上回絕。

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鮑恆毅接受中央社記者訪問指出，這是政治活動，現場可能出現五星旗，不適合台灣人參與，而且「中國不是我的國家」，因此回絕對方的邀約。

現年30歲的鮑恆毅畢業於台北教育大學，曾任台北愛樂青年合唱團助理指揮，他於2019年曾在斯洛維尼亞和波蘭舉行的指揮比賽獲獎，今年6月在維也納音樂暨表演藝術大學（ University of Music and Performing Arts）完成管弦樂指揮最高演奏文憑，未來計劃在台灣發展演出事業。（編輯：周永捷）1110709