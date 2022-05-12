學指揮就是學做人 呂紹嘉：讓樂團成為國人驕傲

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（中央社記者邱祖胤台北12日電）獲得本屆行政院文化獎的指揮家、前國家交響樂團（NSO）藝術總監呂紹嘉表示，學指揮就是學做人，學音樂就是學習了解生命，他期待台灣的交響樂團可以成為國人普遍驕傲。

呂紹嘉 呂紹嘉小檔案 1960年生

學歷：奧地利維也納音樂學院

經歷：德國漢諾威國家歌劇院音樂總監（2001-2006）

NSO國家交響樂團音樂總監（2010-2018）

國立臺北藝術大學音樂學院特聘講座教授（2020）

NSO國家交響樂團音樂總監（2010-2018） 國立臺北藝術大學音樂學院特聘講座教授（2020） 得獎紀錄：法國貝桑松指揮大賽首獎（1988）

義大利佩卓地國際指揮大賽冠軍（1991）

荷蘭孔德拉辛指揮大賽首獎（1994） 看更多 關閉 今天獲頒行政院文化獎，他接受中央社記者專訪時指出，他很榮幸能獲得這個殊榮，但他將這個榮耀視為國人對台灣交響樂團及樂界的肯定，「我回來台灣10年了，這10年間看到交響樂團的進步，不只是NSO國家交響樂團，還包括整體音樂環境的繁榮成熟。」

呂紹嘉表示，他心中一直有1個唐吉訶德式願景，這幾年愈來愈清楚浮現，就是期望台灣的樂團愈來愈好，而且可以帶著國人非常富有特色的作品給全世界的人聽；同時也能透過對西方經典作品透徹了解，進而產生自成一家之言的詮釋，豐富屬於全人類的音樂文化資產。

呂紹嘉公元1960年生，畢業於台大心理系、維也納音樂學院，28歲就獲得法國貝桑松指揮大賽首獎，揚威國際，之後又獲義大利佩卓地國際指揮大賽、荷蘭孔德拉辛指揮大賽冠軍。在歷任歐洲各地重要樂團及歌劇院音樂總監後，於2010年返台擔任NSO音樂總監長達10年。

呂紹嘉認為，包括台灣在內的亞洲樂團，上個世紀末在技術上就已經急起直追趕上歐美，差異只在由誰帶領，「一個指揮者要能找到感動人類集體潛意識的力量，找出超越時空、與現代人產生共鳴的關鍵，進而把理念傳達給樂團團員，然後呈現在觀眾面前。」

呂紹嘉說，音樂傳達的力量往往勝過語言，「我曾經帶領德國的樂團到非洲盧安達，演出莫札特交響曲慢板樂章時，全場鴉雀無聲，我相信觀眾們都聽進去了，他們根本不需要知道莫札特是誰，更不需要透過語言翻譯，每個人都有感受音樂能力。」

呂紹嘉也提到，包括台灣在內許多亞洲國家的愛樂人，多少都會對在地的樂團沒有信心，覺得無法傳達正統的德奧之聲、俄羅斯之聲，「重點不在如何演奏得跟歐美樂團一樣好，而是如何把作品消化之後，用我們自己的方式講出作曲家想要說的話。」

他指出，「我曾聽過維也納愛樂到芬蘭的演出，當時有人訪問指揮弗朗茲．威爾瑟-莫斯特（Franz Welser-Möst），一個維也納樂團有可能傳達西貝流士的精神嗎？有可能讓芬蘭人接受嗎？」

呂紹嘉轉述威爾瑟-莫斯特的回答，「我們當然不可能演奏得像芬蘭人所熟悉的音樂，但是我們非常愛這個作曲家，我們可以用我們的方式演奏帶著西貝流士精神的音樂，同時也豐富了芬蘭的資產。」

呂紹嘉表示，「我覺得我們也要有這種自信心。」

卸下NSO音樂總監後，呂紹嘉近年常走入校園，與年輕人分享他的音樂經驗。「我會跟學生們說，這是值得你鑽研一生的藝術，學指揮或學習任何一樣樂器，一定要全心投入，因為透過一個曲子的學習，你就像在學習如何實現生命，一首樂曲就是一個生命，只要深入其中，你就可以領悟許多道理，可以藉此了解自己、了解人生。」

呂紹嘉指出，指揮的技術包括很廣，可以很抽象也可以很具體，要學習怎樣傳達意念給他人，除了動作之外，還包括言語上的溝通，「我覺得學指揮就是學做人，一定要從全心投入開始，畢竟能在台上指揮樂團的人真的是鳳毛麟角，一定要珍惜這樣的機會。」（編輯：戴光育）1110512