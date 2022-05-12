王清霜、李敏勇及呂紹嘉接獎章 獲行政院文化獎

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（中央社記者王寶兒台北12日電）第41屆行政院文化獎今天頒獎，由行政院長蘇貞昌親授文化獎章給本屆得主王清霜、李敏勇及呂紹嘉，蘇貞昌表示，他向各位得主表示最高敬意，也代表政府表示最大的感謝。

蘇貞昌於頒獎典禮致詞表示，行政院文化獎章是國家最高榮譽的文化獎項之一，也是最高行政機關用獎項向各領域上努力的人表示最高敬意。政府在總統蔡英文領導下，一年比一年投入更多預算，就是希望藉由政府的資源投入誠意和努力，讓文化更美，讓更多領域的傑出人才傳承下去。

今年虛歲101歲的王清霜親赴現場領獎，他和家人們特地包遊覽車自南投北上參與盛會。王清霜的孫子王峻偉如今追尋爺爺的路，同樣投入漆藝創作，他今天代王清霜致詞表示，當年爺爺與顏水龍先生於南投創立工藝研究班，轉眼已70個年頭，爺爺非常高興、欣慰當年種下的種子至今已結實纍纍，獲獎不只讓爺爺個人感到榮幸，也是對工藝界的肯定。

值得一提的是，王清霜近年舉辦家族展覽或個展時，蘇貞昌曾到場支持。王峻偉在頒獎典禮前曾接受中央社記者專訪表示，爺爺曾擔憂台灣漆樹數量不若往年，院長知悉後，也請農委會著手規劃漆樹復育，希望讓台灣漆工藝在原料上有更多選擇，他非常感謝。

第41屆行政院文化獎12日下午在松山文創園區頒獎，行政院長蘇貞昌（左）出席擔任頒獎人，頒發獎章證書給本屆獲獎人之一的詩人李敏勇（右）。中央社記者裴禛攝 111年5月12日

李敏勇也向逾百歲的王清霜致意，他說，如果自己也能活到100歲，現在還有25年的時間，「我願意透過文化運動的形式，推動台灣的國家重建及社會改造，台灣要追求的新國家、新社會，如果沒有文化運動，是不可能成立的。」

頒獎典禮中，不同引言人分享自己眼中的得主印象。引言人之一、雲門舞集創辦人林懷民表示，呂紹嘉從當年的小鎮青年到走向全世界，漸漸地可以看到有更多台灣年輕朋友在國際上有亮眼表現，呂紹嘉就是開路者，「他告訴我們，我們是可以的，而且可以做到很好。」

呂紹嘉致詞表示，2010年回台灣擔任國家交響樂團NSO音樂總監，比起在德國同樣的位置，回到家鄉更有血濃於水的責任與情感。「在我成長年齡，大家常說演奏西方交響樂怎麼可能跟得上別人，要急起直追、要演得像模像樣。」而現在，他希望台灣樂團能帶著國人有特色的作品迎向世界，自成一家之言，受世界肯定。

文化部長李永得致詞表示，今天頒獎典禮除顯現政院重視文化外，文化部作為主管機關，也有政策陸續推動當中，例如在蘇貞昌的支持下，年底前將成立文化發展基金，基金第一筆來源是從政府重大公共工程而來，將從公共建設抽1%進入文化發展基金裡面，以支持公共藝術、視覺藝術等文化項目；另外目前也正在規劃成立音樂中心。（編輯：陳政偉）1110512

第41屆行政院文化獎12日在台北松山文創園區舉辦頒獎典禮，行政院長蘇貞昌（左）頒獎給獲獎人、指揮家呂紹嘉（右）。中央社記者裴禛攝 111年5月12日