第42屆行政院文化獎 李淑德黃俊雄吳靜吉獲殊榮

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（中央社記者趙靜瑜台北7日電）文化部今天公布第42屆行政院文化獎得主名單，由傑出藝文界人士李淑德、黃俊雄及吳靜吉獲得殊榮。文化部長李永得說，3名受獎人對台灣文化推廣及交流具深厚貢獻，獲獎實至名歸。

李永得今天在文化部發布的新聞稿中為3名得主表示恭喜，李永得說，李淑德、黃俊雄及吳靜吉分別於音樂教育、傳統藝術及表演藝術領域具輝煌成就，同時更主動向國際推廣台灣藝術文化，使世人認識台灣文化之美，對台灣文化推廣及交流具深厚貢獻，獲獎實至名歸。

行政院文化獎為台灣官方主辦等級最高的國家文化獎項，藉以表揚傑出藝文人士的終身成就。行政院文化獎評審作業程序嚴謹，先以書面提名後進行初審，經至少3名評議委員書面初審同意，再提請評議會進行決審會議，經2/3以上之委員出席及出席委員3/4以上同意通過後，報請行政院長核定。

頒獎典禮將邀請行政院長親自頒授文化獎章、證書及獎金給予受獎人，以示尊崇。

文化部7日公布第42屆行政院文化獎得主名單，有「台灣小提琴之母」、「台灣弦樂教育的拓荒者」及「製造人才的人才」等稱號的李淑德獲得殊榮。（文化部提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 112年1月7日

李淑德1929年出生於屏東，1957年赴美求學並於1964年取得小提琴音樂碩士後回台任教，因深知人才培育的重要性，其投入台灣弦樂教育逾50年。李淑德早期台灣南北奔走，主動尋找適於演奏小提琴的少年人才，耐心培育，培養出知名小提琴家與學者，對於台灣音樂發展及提升國際能見度具卓越貢獻。

李淑德有「台灣小提琴之母」、「台灣弦樂教育的拓荒者」及「製造人才的人才」等稱號。李淑德曾於1993年榮獲「台美基金會人文獎」、2015年獲頒教育部「藝術教育貢獻獎」之「終身成就獎」、2017年獲總統頒授二等景星勳章。

黃俊雄1933年出生於雲林，14歲起，隨其父黃海岱學習布袋戲，經歷內台戲、電影、電視時期，積極創新布袋戲表演方式與技術。1970年代起，黃俊雄將傳統布袋戲改編為電視布袋戲，掀起台灣電視布袋戲演藝高峰，其中「雲州大儒俠史豔文」更風靡全國，「在電視前看史豔文」也成為台灣人的共同回憶。

多年來黃俊雄曾於2002年獲第37屆電視金鐘獎特別獎、2006年獲第十屆國家文藝獎－偶戲藝師、2010年獲教育部表揚推展本土語言傑出貢獻獎、2011年獲文建會指定為重要傳統表演藝術「布袋戲」保存者、2015年獲總統頒授二等景星勳章。

當代劇場教育家吳靜吉被譽為「台灣文化推手」，在當代劇場發展、文化藝術環境、藝文學術交流、表演藝術團隊經營等貢獻良多，榮獲第42屆行政院文化獎。（文化部提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年1月7日

吳靜吉1939年出生於宜蘭，是教育工作者、文字創作者，也是表演藝術工作者、文化事務管理者。對當代劇場發展、文化藝術環境、藝文學術交流、表演藝術團隊經營等範疇皆有卓越貢獻成果，被譽為台灣文化推手。

1977年吳靜吉與金士傑等人接手耕莘實驗劇團（後更名為蘭陵劇坊），開創演員為主的劇場概念，對台灣當代劇場發展影響深遠。吳靜吉將自己定位為「無圍牆的教育工作者」，協助各領域創造「創造力」，2020年獲教育部第7屆「教育部藝術教育貢獻獎」終身成就獎、2021年獲文化部文協獎章。（編輯：張芷瑄）1120107