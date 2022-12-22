文化部新科人間國寶出爐 剪黏泥塑藝師徐明河入列

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（中央社記者邱祖胤台北22日電）新科人間國寶出爐，文化部公告「重要文化資產保存技術保存者」名單，包括「剪黏泥塑技術」徐明河，以及「土水修造技術」李清海、蘇清良等3名藝師，成為最新一批認定名單。

根據文化部今天發布新聞稿，文化部自民國99年起依「文化資產保存法」登錄重要文化資產保存技術並認定保存者，截至111年12月，國家級重要文化資產保存技術已達10項、16位保存者。

新聞稿指出，「剪黏泥塑技術」是台灣傳統建築深具特色的裝飾工藝，融合堆花、灰塑、鑲嵌、陶藝、彩繪等手藝；其製作時先以鋼筋、鐵絲、龜甲網、磚等為骨架，並以灰泥塑形，再用剪裁成小片的各色陶瓷片或玻璃片黏貼、嵌插於其上。

其中部分人物頭像另以陶土塑燒後嵌入，組裝成熱鬧的人物齣頭或吉祥花鳥瑞獸及亭台樓閣等題材，色彩鮮豔繁複，最後加以裝飾整修而成。

經認定為重要文化資產保存技術「剪黏泥塑技術」保存者徐明河匠師為桃園市人，師承「洪派五虎將」姚自來門下，為第3代傳人，承接扎實的技藝，人物、花鳥、亭台樓閣、堵頭裝飾及各類走獸無一不精，技巧嫻熟，皆有一定水準，可獨立完成寺廟剪黏的各項工作。

徐明河匠師自87年起即以古蹟修復為主業，所有剪黏工法、工序、工料，包含養灰的備料程序，均堅持手作傳統。

「土水修造技術」則包含兩個系統，一是漢式傳統建築，內容包括整地、打地基、砌築台基、砌牆（磚、土、石等）、立門窗、鋪瓦、抹灰、作脊收規、灰泥雕塑裝飾；二為和洋式近代建築，內容除漢式傳統建築外，還包括洗石子、拉線板，以及水泥、灰泥為材的相關技術，為古蹟、歷史建築及聚落建築群等有形文化資產保存及修復不可或缺的技術。

經認定為重要文化資產保存技術「土水修造技術」保存者李清海匠師為金門縣人，其技術師承中國同安師傅，能完整掌握土水作相關規制及禁忌，對於磚石牆身的砌築能力高，風格樸實沉穩，灰漿運用亦遵循古法，恰到好處；瓦作鋪設、脊頭圓規線條和緩圓融，翹脊曲線簡潔明快，對金門地區傳統建築風貌維護貢獻甚大。

另一位「土水修造技術」保存者蘇清良匠師為高雄市人，專擅傳統竹筒屋（竹籠屋）、土埆厝、漢式大厝、民居、寺廟、洋和建築的地基、主壁、屋脊、屋面蓋瓦、灰泥裝修、灰泥線角修飾的施作及知識技術。

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蘇清良匠師從早期習藝迄今，能因應各場域施工現況，製作各種土水修造技術工具，並能正確體現及執行上述土水作保存技術的能力。

文化部表示，保存與傳承台灣重要文化資產保存技術是文化部重要使命，本次新增的重要文化資產保存技術保存者，也將續依「文化資產保存法」第97條相關規定，進行技術保存及傳習，讓台灣的傳統文化持續流傳，更藉以彰顯台灣文化特色與主體性。（編輯：張雅淨）1111222