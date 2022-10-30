陳錫煌大師工作坊13年 92歲續為布袋戲傳承奔走

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（中央社記者邱祖胤台北30日電）國寶布袋戲大師陳錫煌主持的「大師工作坊」邁入第13年，今天在台北偶戲館舉行成果發表會，學員演出「扮仙」、「青獅戰悟空」、「薛仁貴大戰蓋蘇文」等戲碼，吸引民眾觀賞。

與會者包括陳錫煌、台師大教授陳龍廷以及新西園掌中戲團團長許正宗等人。現場演出熱鬧溫馨，後場學員組成的傳統樂隊，樂聲悠揚，聲勢浩大；前場操偶的學員多為國中小學生，扮演「白猿」的小朋友甚至還未讀幼兒園，直接走到舞台前演出，演出有模有樣，現場掌聲、笑聲不斷。

此外，台北偶戲館同步展出學員製作的戲偶、盔帽、刺繡及兵器道具等作品。

「陳錫煌大師工作坊」邁入第13年，111年度成果發表會30日在台北偶戲館舉行，小學員在戲台賣力演出。中央社記者鄭傑文攝 111年10月30日

高齡92歲的陳錫煌現場致詞時表示，他之所以要成立「大師工作坊」，是擔心傳統布袋戲技藝失傳，因此建議台北偶戲館協助開課，他認為只要有人願意來學，傳統布袋戲的香火就不會斷，「我如果不趕快傳藝，只怕以後的人看不到這麼好的藝術」。

陳錫煌說，布袋戲不像歌仔戲、京劇有專門的學校進行教學，一直缺乏一個傳承的所在，既然沒人要為布袋戲成立學校，不如就由他來推動，沒想到一做就是13年。

陳錫煌表示，雖然台灣各地仍有布袋戲演出，教法不盡相同，但他堅持傳習傳統布袋戲，從13年前開始每年都開課，每期25堂課，包括戲偶操作、後場音樂、偶衣刺繡及道具製作，歡迎大家來上課。

活動主持人、同時也是陳錫煌傳習藝生的陳冠霖表示，他自己從國中就來上課，對布袋戲非常感興趣，一直到現在大學畢業、出社會，仍在跟師傅學習傳統布袋戲的技藝。

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陳冠霖表示，陳錫煌受文化部指定兩項國寶認證，包括操偶技藝以及工藝製作，不只熟悉布袋戲演出的一切，只要與布袋戲有關的事物，無論是舞台、戲偶雕刻製作，都有辦法復刻還原，「大師工作坊」可說是目前台灣布袋戲教學最全面性的學習平台。

陳冠霖說，「大師工作坊」這兩年雖然受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，改為線上授課，最近已回復實體上課，希望有興趣的民眾把握每年4月開課的機會前來報名，和國寶大師面對面學習布袋戲。（編輯：管中維）1111030

111年度「陳錫煌大師工作坊」成果發表會30日在台北偶戲館舉行，國寶級布袋戲大師陳錫煌（後排左）、陳錫煌傳習藝生陳冠霖（後右）、新西園掌中劇團團主許正宗（後右2）與學員們合影。中央社記者鄭傑文攝 111年10月30日

國寶級布袋戲大師陳錫煌主持的「大師工作坊」邁入第13年，30日在台北偶戲館舉行成果發表會，陳錫煌（右）在現場觀賞學員們演出，小小學員在戲台上練習。中央社記者鄭傑文攝 111年10月30日

111年度「陳錫煌大師工作坊」成果發表會30日下午在台北偶戲館舉行，現場展出各式精美戲偶。中央社記者鄭傑文攝 111年10月30日