台日共製布袋戲「劈山救母」東京首演 博得滿堂彩

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國立傳統藝術中心策劃當代戲曲精品展演計畫，由台北木偶劇團與日本傳統懸絲傀儡「結城座」共製的布袋戲「劈山救母」3日晚間在東京首演，博得滿堂彩。中央社記者楊明珠東京攝 111年9月4日

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（中央社記者楊明珠東京3日專電）國立傳統藝術中心策劃當代戲曲精品展演計畫，由台北木偶劇團與日本傳統懸絲傀儡「結城座」共製的布袋戲「劈山救母」今晚在日本東京首演，博得滿堂彩。

這場布袋戲今晚在東京都杉並區「座．高圓寺」上演。駐日代表謝長廷、駐日代表處台灣文化中心主任王淑芳、東京都杉並區長岸本聰子及日本民眾、旅日台僑、以及歐美人士到場欣賞。

戲劇開演前，謝長廷致詞表示，布袋戲是最具台灣特色的表演藝術，本次台日藝術家共創演出，期待作品能成為無形文化財保留下來，作為台日友好的重要印證。

他說，很感謝杉並區和座高圓寺大力協助，促成這次公演，這是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生後，台灣傳統戲劇首度到日本公演，別具意義。他對於能與現場觀眾一同享受這重要時刻，感到很榮幸。

今年6月當選杉並區長的岸本聰子致詞時表示，杉並區在2011年311大地震那年的12月開始與台灣交流，福島縣南相馬市與杉並區中學生軟式棒球隊那時到台灣進行友誼賽。2015年東京高圓寺阿波舞到台北市表演，後來在台灣其他城市表演，深化交流。

她預告，本月10日杉並區將舉辦「台灣市集」，屆時有戲劇表演，還有介紹台灣鐵路、茶的攤位，相信將充滿台灣魅力。

今晚的表演特別邀請日本黑帳篷劇團、東京「座．高圓寺」藝術總監佐藤信擔任導演，台灣劇作家劉建幗擔任編劇，結合台灣傳統布袋戲劇碼「劈山救母」與日本懸絲木偶劇「菜舖阿七」，讓台日傳統藝術突破語言及文化隔閡，以創新及跨文化展演面對當代國際觀眾。

成立至今有300年歷史的結城座擅長用偶模仿歌舞伎演員表演，懸絲操偶唯妙唯肖，是日本國家指定無形民俗文化財，以及東京都指定無形文化財。

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文化部國立傳統藝術中心表示，本次以台日共創的傳統表演藝術節目為主軸，邀請台北藝術大學教師林于竝擔任策展人，結合傳統布袋戲及日本懸絲傀儡，讓兩種截然不同的操偶技藝同台演出，體現極緻的文化交流，期待台日傳統藝術未來能有更多激盪，拓展共創展演的機會，厚植文化交流基礎。

這次除了9月3日、4日在東京「座．高圓寺」正式演出2場外，同時搭配系列推廣活動，自8月下旬在福島縣白河市、橫濱人形之家、杉並區公會堂等地舉辦工作坊及示範演出。此外，駐日代表處台灣文化中心正舉辦「指尖上的生命－台灣布袋戲源流特展」，展期至10月13日止。（編輯：郭中翰）1110904

由台北木偶劇團與日本傳統懸絲傀儡「結城座」共製的布袋戲「劈山救母」3日在東京首演，駐日代表謝長廷（後排右3）說，盼作品成為台日友好印證。中央社記者楊明珠東京攝 111年9月4日

由台北木偶劇團與日本傳統懸絲傀儡「結城座」共製的布袋戲「劈山救母」3日在東京首演。結城座12代掌門人結城孫三郎（左）超偶技術精湛。中央社記者楊明珠東京攝 111年9月4日

台日共製的布袋戲「劈山救母」，特別邀請日本黑帳篷劇團、東京「座．高圓寺」藝術總監佐藤信擔任導演，台灣劇作家劉建幗擔任編劇。中央社記者楊明珠東京攝 111年9月4日