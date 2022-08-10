台灣布袋戲講客家話 洛杉磯演出武松打虎

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（中央社記者林宏翰洛杉磯9日專電）台灣少數使用客語演出的傳統布袋戲「山宛然劇團」在美巡迴，演出經典劇目「武松打虎」，文武場的偶戲結合樂師團隊的演奏與唱腔，美國觀眾看得入迷。

表演藝術界常說「台上一分鐘，台下十年功」，這句話對於團長黃武山而言，有著比別人更深的體會。他在傳統的以閩南福佬語系為主布袋戲技藝中，融入客家文化元素，走出一條與眾不同的路。

黃武山8日率團在洛杉磯演出，空檔接受中央社訪問，談到打造客家布袋戲的初衷，來自於已故國寶級大師李天祿的鼓勵。他說：「師祖跟我說，你是客家人，你可以用自己的母語去演布袋戲。」

黃武山師承李天祿的兩位公子陳錫煌與李傳燦，小學四年級成為李天祿的第一代徒孫。黃武山表示，自己一開始學布袋戲也是用閩南語，後來在師祖的鼓勵之下，決定將客家話帶入布袋戲，這一路並不容易。

黃武山說，人們平時開口會講客家話，但其實跟搬上舞台演戲完全兩回事，「演戲的語言講求精準，要有韻味，必須向老師學習，不是你會講客家話，拿著稿念就可以演出」。

黃武山2003年自台北藝術大學劇場研究所畢業後，向客家山歌天后賴碧霞學習，在布袋戲當中融入客家的戲劇語言、音樂服飾與道具等。

黃武山說，戲曲演出的台詞要考慮文白讀音，需要長時間學習，再慢慢開始改編劇本、創作劇本，打造出能夠吸引人的表演，激發觀眾的興趣，這條路才有辦法走得長久。

8日在洛杉磯台灣會館演出「武松打虎」，呈現各種角色身段、幽默對話、動作場面等豐富內容。黃武山與黃若茵負責台上戲偶演出，舞台邊有樂師林尚杭、詹心瑜、楊翌及歌手黃珮舒組成的樂團現場演奏。台詞以客語為主，穿插台語、華語及英語，逗樂現場觀眾。

黃武山說，客家文化在台灣處於相對弱勢，要傳承下去必須要尋求創新，例如近年來在流行音樂當中，有越來越多新潮的客語創作。這次赴美演出的團員都是年輕人，希望在布袋戲這樣的傳統藝術中，創造不一樣的感受，也是劇團最與眾不同的特色。

正規演出之後，黃武山與樂手老師站到舞台前，與台下的觀眾進一步互動，接受提問，解析布袋戲的其中奧祕。黃武山拿著女旦戲偶示範比擬真人的細膩動作，樂手各個施展拿手樂器與唱腔。

山宛然客家布袋戲劇團受到文化部支持，巡迴美國加州、德州、密西根州等8個城市，公開演出之外也到當地學校與藝文機構進行文化交流。

駐洛杉磯台灣書院主任簡德源表示，結合精湛的操偶技術加上現場樂團演奏的live band效果，呈現傳統布袋戲的精妙之處，現場的觀眾都看得非常投入。

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台僑社團「優社」創辦人潘掬慧本身是客家人，受訪談到自己一直有關注山宛然劇團，知道他們這次赴美巡迴不容易，尤其把這麼獨特的客家文化帶到美國，因此她在問答單元時，充當英語翻譯，讓在場的英語觀眾也能有所瞭解。

潘掬慧很高興，劇團用客家話呈現了武松打虎的故事，她更呼籲所有客家家庭，在家裡繼續講客家話，讓這個語言繼續傳承下去。（編輯：周永捷）1110810