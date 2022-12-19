土水修造70餘年 蘇清良獲列文化部「人間國寶」

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（中央社記者曾以寧高雄19日電）高雄出身、年近9旬的土水修造司阜蘇清良，近期由文化部公告新認為「土水修造技術」重要文化資產保存技術保存者，成為高雄市首名以文化資產保存技術獲列「人間國寶」。

蘇清良是高雄湖內人，案場上大家尊稱「良伯」，1935年生、16歲拜師學習傳統民居建築與土水修造技術，從事土水作迄今逾70年。前期主要承造傳統民宅和廟宇、現代住宅施作，直到1998年參與台北公會堂修復，展開長達20餘年的文化資產修復經歷。

高雄市政府文化局今天新聞稿指出，蘇清良是目前少數兼擅漢式傳統建築及和洋式近代建築兩大系統建築施作的傳統匠師，專擅傳統竹筒屋（竹籠屋）、土埆厝、漢式大厝、民居、寺廟、洋和建築之地基、主壁、屋脊、屋面蓋瓦灰泥裝修以及灰泥線角修飾施作及知識技術，並能正確體現及執行土水作保存。

蘇清良參與過文資修復案超過30件，遍及台北、新竹、台中、台南、高雄、屏東各地，包含國定古蹟台灣總督府交通局鐵道部、國定古蹟新竹州廳、國定古蹟霧峰林家、高雄市定古蹟鳳儀書院、國定古蹟恆春古城。

其中，鐵道部修復工程被蘇清良視為最具挑戰性也是最引以為傲的作品。憶起鐵道部開幕當日與妻子蘇謝英受總統蔡英文接見，蘇清良說，「我做土水，一輩子也沒想過會和總統講話。」

為持續推動土水修造技術保存及傳承，蘇清良從修復匠師，成為傳授技藝於民的土水司阜，他告訴徒弟「做慢沒關係，做好就不用改。我就在這邊，不懂可以來問。」

2021年，已高齡86歲他擔任「抹壁」、「鋪瓦」傳習課程講師，帶領學員完成崇聖祠後方建物整修。孫子蘇建銘也拜他為徒，成功取得文化部傳統匠師資格，今年師徒兩人一同參與高雄市立歷史博物館塔頂修繕工程。

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蘇清良經驗豐富，且持續傳承教學技術，高雄市政府在2019年登錄「土水修造技術」項目為文化資產保存技術，認定蘇清良為保存者，2022年由文化部新增認定為重要保存技術保存者。

高雄市文化局表示，蘇清良擁有一身技藝，堅持匠人手藝，參與台灣文化資產修復工程與教學傳承，在文化資產修復工作場域上全力以赴，獲「人間國寶」的殊榮，為「良伯」超過70年，且仍在持續中的土水作生涯下了最好註解。（編輯：孫承武）1111219