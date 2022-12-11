投入木雕工藝近甲子 李秉圭獲頒國家工藝成就獎

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（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）彰化縣鹿港鎮木雕藝師李秉圭投入創作近1甲子，並致力文化資產保存修復、技藝傳承扎根，今天獲頒國家工藝成就獎。李秉圭說，以腳踏實地、頂真精神、歡喜的心才能走得更長久。

國家工藝成就獎頒獎典禮今天在國立台灣工藝研究發展中心舉行，今年得主為深耕木雕工藝近60年的藝師李秉圭，行政院長蘇貞昌、文化部長李永得等人出席典禮，由蘇貞昌頒發獎座、得獎證書給李秉圭，表揚投入木雕工藝的堅持及對台灣工藝卓越成就與無私奉獻。

蘇貞昌致詞表示，由國家最高行政機關頒發國家工藝成就獎給得主李秉圭，代表國家最高敬意，也希望各行各業長期投入、有貢獻者被大眾看見。行政院已核定台灣工藝文化產業中長程計畫，自明年起4年將投入新台幣近30億元發展工藝產業，展現政府支持決心。

蘇貞昌說，台灣有相當多優異工藝創作，更有許多工藝大師一生不藏私投入修復及傳承工作，偉大之處不僅是工藝成就，更是人格及精神的偉大，與土地相連的精神是真正愛台灣，台灣的美不僅是山水，也在「人間國寶」，盼大師精神成為典範，一代一代繼續傳承。

李永得表示，國家在工藝發展有2大獎項，分別是表彰個人一生創作及對社會、傳承等各方面貢獻的「國家工藝成就獎」，以及獎勵優異作品、鼓勵創作的「台灣工藝獎」。

李永得指出，獎項經嚴謹評審過程，得主與作品皆實至名歸，也感謝行政院重視台灣工藝發展，明年起大幅增加工藝相關預算，用於鼓勵創作、支持工藝家、建立行銷管道。

獲得2020年國家工藝成就獎的木雕藝師、今年評審團代表陳啓村說，國家工藝成就獎是工藝職人一輩子追求的大獎，獲獎不僅是肯定個人成就，更代表對社會卓越貢獻。

陳啓村表示，今年得主李秉圭除個人工藝成就，也致力修復工作，更具有待人謙和、不吝傳承的精神，因此在眾多推薦名單中，評審團共同評選為今年最具代表性得主。

李秉圭指出，投入木雕創作近1甲子，感謝國家給予榮耀與肯定，他從小生長在充滿文化氣息的彰化鹿港，感謝創作上指導與鼓勵的所有前輩，讓他在傳統木雕領域成為「頭手（台語）」人物，他也藉父親1句話勉勵大家，以腳踏實地、頂真精神、歡喜的心才能走得更長久。

根據工藝中心資料，今年得獎者李秉圭1949年出生於傳統木雕世家，他的父親是知名藝師李松林，他自幼在充滿木香、木屑與鑿花的環境成長，由於李松林的教導與督促，奠定穩固扎實的傳統木雕根基，雕工細緻而富韻味。

工藝中心表示，李秉圭以鹿港文化為師，從寺廟建築、神像人物雕刻，到日常家具裝飾例如桌椅、匾額、屏風等雕刻，融合鹿港風華，創作題材多元豐富且求新求變，厚植傳統又創新演繹當代。

工藝中心指出，李秉圭醉心創作，也以木雕、鑿花專長投身文化資產保存修復，並重視觀察與理解原作風格忠實修復，促進歷史記憶保存與文化脈絡承續，並致力技藝傳承，讓木雕工藝持續向下扎根；工藝中心即日起至明年2月5日辦理李秉圭特展。（編輯：戴光育）1111211

國家工藝成就獎頒獎典禮11日在國立台灣工藝研究發展中心舉行，今年得主為深耕木雕工藝近60年的藝師李秉圭（右），由行政院長蘇貞昌（左）頒發獎座。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年12月11日

國家工藝成就獎頒獎典禮11日在國立台灣工藝研究發展中心舉行，今年得主為深耕木雕工藝近60年的藝師李秉圭，作品在工藝中心展出。圖為李秉圭作品「竹林七賢」。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年12月11日