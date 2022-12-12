搶救鵝鑾鼻遺址2 / 當開發遇見考古 經濟與文化衝突如何解[影]

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台灣最南端的鵝鑾鼻岬角有眾多史前遺址，最久遠的可追溯自6500年前。1956年地質學家在鵝鑾鼻燈塔附近發現石板棺，開啟當地考古開端；清大團隊2019年展開挖掘，大批墓葬和文物重見天日，也首度在台灣發現史前時代的貝器加工場。古老海洋民族的生活樣貌是什麼？開發與考古的衝突又該如何解？中央社專題報導帶您一探究竟。

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（中央社網站12日電）墾丁國家公園管理處2017年斥資上億元改建鵝鑾鼻老舊賣店，不過施工過程因為挖到4000年前的史前遺物，工程就此停擺，當地居民殷殷期盼的五星級新賣場至今沒有著落，心情百般無奈。

「下雨天都會漏水，我要戴著鋼盔才能工作。」小吃店業者拿起鋼盆頂在頭上，表達做生意的空間十分克難。

位在鵝鑾公園的老舊賣店，是恆春鎮公所1966年至1974年間興建的公有建築，加上後來設立的臨時賣店，整體空間可承租近70家業者。因為屬於海砂屋，現今屋況破損嚴重，隨處可見水泥剝落、鋼筋外露等現象。

目前鵝鑾鼻賣店的產權仍屬恆春鎮公所，但管理單位為墾丁國家公園管理處。

為了提升國家公園旅遊品質、改善建物安全問題，墾管處2011年起開始規劃新式賣店興建案，籌備過程與恆春鎮公所協商土地，歷經多次發包預算調整，最終在中央政府經費支持下，於2017年11月動工，發包金額為1億1700萬元。

按照墾管處原定規劃，鵝鑾鼻賣店改建工期為420個日曆天，從發包到興建完成，估計不到2年就可以啟用，不料興建過程挖掘到史前文物，依文資法規定停工，並委託清華大學考古團隊進行文物搶救。

經過清大考古團隊的調查和搶救，珍貴的史前文資已於2021年5月發掘完畢，然而賣店改建卻無疾而終，至今鵝鑾鼻公園一帶充斥著工地圍籬，當地居民怨聲連連，痛批國家公園門面猶如廢墟。

鵝鑾鼻保安宮副主委李惠菁指出，賣店改建動工前，墾管處時任處長劉培東召集所有商家協商，說要蓋一個五星級的地標性賣場，後來因挖到史前文物公告延期，沒想到最後就突然不蓋了，決議過程完全沒有和地方溝通，居民得知消息都有一種受騙的感覺。

墾管處副處長許書國表示，因為挖掘到的文史遺物超乎預期，所以耗費的時間比較久，而政府編列預算是依計畫進度，執行多少，公庫就撥付多少，年度結束未能執行的預算也沒辦法一直保留，必需繳庫。

許書國說，在目前情況下，原本規劃的建築方案已不可行，這部分還需要跟居民協調，包括空間分配、建築樣式等，如果得到共識的話，會盡速啟動重新招標的程序。

鵝鑾鼻賣店2017年改建工程模擬圖。（墾管處提供）中央社記者張智彥傳真

當土地開發遇上考古遺址，如何在文資保護和居民權益之間取得平衡，是一大難題。而在考古文物出土後，後續該如何妥善保存，又是另一項課題。

史前遺物搶救完成後，下一步是整理研究，這是考古工作中最耗費時間和經費的過程。礙於屏東縣缺乏典藏資源，縣府攜手墾管處在露營地搭建臨時工作站，提供文物暫時存放。

清大考古團隊成員宋羿岑表示，工作站設有8間組合屋，雖然可以讓文物暫時有個去處，但整體環境對於標本的保存並不是非常好，夏天濕熱又有蟲子和植物，冷氣不是每間都有，也不可能24小時運作。

宋羿岑說，組合屋目前主要存放的文物為陶器、石器、貝類、石板棺、葬具等，保存條件較為嚴苛的獸骨收藏在清大研究室，人骨則是移到了台南，有專門的空間和人員做後續整理。

4000年前的文物與墓葬、獨一無二的貝器加工場遺留，還在尋求安置地點，在地居民怎麼看待這批文物？鵝鑾鼻里長謝春敏說：「我們也是希望，賣店假如重建後，把挖掘出來的文物留在本地，因為這是鵝鑾鼻的財產，留在發源地形成故事解說，讓國內外遊客了解台灣的過程，還有鵝鑾鼻的文化。」

墾管處副處長許書國表示，目前對於鵝鑾鼻老舊賣店，先以修繕既有建物、維持安全性為首要目標，新式賣店興建案也同步朝重啟方向規劃，墾管處會再爭取經費、逐年編列預算。

許書國說，鵝鑾鼻公園是國家公園的老牌景點，不過對於這樣的老景點，現在遊客反而比較忽略了，希望透過建築物的改建，能和豐富的礁林生態結合，讓遊客目光移回到鵝鑾鼻。

至於賣店改建重啟後如何避免文資問題，鵝鑾鼻考古發掘負責人、清大人類所副教授邱鴻霖建議，此次搶救發掘的面積不小，可以針對已搶救發掘完成、以及早年就擾動破壞的區域進行設計。

邱鴻霖說，目前考古團隊對於整個區域的理解還滿清晰的，動工前先與考古學者討論設計規劃，施工過程採取密集性的監看，若發現重要文資，就做緊急做處置，做好這些工作，新式賣店興建案是有條件可以重啟的。（記者：賴麒元）1111212