搶救鵝鑾鼻遺址3 / 文資保存面面觀 地方催生考古館[影]

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台灣最南端的鵝鑾鼻岬角有眾多史前遺址，最久遠的可追溯自6500年前。1956年地質學家在鵝鑾鼻燈塔附近發現石板棺，開啟當地考古開端；清大團隊2019年展開挖掘，大批墓葬和文物重見天日，也首度在台灣發現史前時代的貝器加工場。古老海洋民族的生活樣貌是什麼？開發與考古的衝突又該如何解？中央社專題報導帶您一探究竟。

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（中央社網站12日電）鵝鑾鼻公園發掘出4000年前的史前遺留，珍貴的文資出土後，收藏空間及展示方式尚待規劃，看準這批文物潛在的觀光價值，在地出現新設考古館的聲浪。

墾丁國家公園管理處2017年啟動鵝鑾鼻老舊賣店改建計畫，施工過程意外發現史前遺物，在清華大學考古團隊搶救下，不僅51具墓葬及大量文物出土，更在台灣首見史前貝器加工場。

清大考古團隊今年7月26日透過校方臉書分享初步成果，精美的文物照片在社群上引發迴響，也有遊客慕名到鵝鑾鼻一探究竟。

鵝鑾鼻保安宮副主委李惠菁說，考古的消息傳開後，最近常有遊客詢問4000多年前的遺址和貝器加工場，所以居民很期待有一個展覽館，保留這些代表地方性的資源。

對於出土遺物未來的安排，在地立委近來也紛紛前往遺址所在地點，邀集相關單位商討設立展覽館的可能性，讓文化保存與民生經濟共創雙贏。

這批文物是在2021年5月搶救完成，目前分散在清大研究室、台南墓葬工作站、以及屏東縣府臨時搭建的最南點組合屋，進行清整與記錄。

鵝鑾鼻考古發掘負責人、清大人類所副教授邱鴻霖表示，整理階段已經發現不少重要遺物，需要未雨綢繆的規劃典藏地點。他指出，台灣早年成立十三行博物館的過程，可以作為一個參照。

新北市立十三行博物館座落於八里左岸，現為新北市府二級獨立機構，宗旨為保存與推廣十三行遺址。

十三行遺址當初會引起關注，源自於1980年代末期，政府計畫興建八里污水處理廠，意外引爆文資保存與工程開發的衝突，形成搶救遺址熱潮。經過學界及民間2年多的抗爭，十三行遺址被指定為國家二級古蹟，而後規劃展示場館。

1995年，中央各級部會決議於污水廠撥地，啟動「十三行遺址文物陳列館」興建計畫；1998年更名為「十三行博物館」，並正式動工，最終於2003年開館營運。

依文資法規範，十三行遺址現為國定考古遺址。它是台灣首度發現史前煉鐵爐的遺址，具有重大文化意義；十三行人也有著精良的陶器製作技術，最引人注目的是收藏在博物館內的「人面陶罐」，被譽為鎮館之寶。

當今的十三博物館，除了可在館內欣賞珍貴文物，戶外空間也頗具特色。博物館後方的陽光廣場是遺址保留區域，不定期會舉辦現地教育活動；另一區的新北考古公園則設置「十三行聚落虛擬展示」，應用AR技術，將史前人類生活呈現在眼前。

新北市立十三行博物館座落在八里左岸，建築設計理念來自於考古發掘及先民乘船渡海來台的意念。中央社記者張智彥攝

從遺址搶救到設立展示空間，十三行博物館作為北台灣第一座考古博物館，不僅為史前文化留下紀錄，更添增觀光亮點。回頭來看鵝鑾鼻，這一帶的地理環境和人文條件，有著相似的潛力。

邱鴻霖說，十三行博物館是單一遺址所形成的博物館，而現在變成了大台北地區很好的考古教育、甚至休憩的場所。他表示，鵝鑾鼻地區的遺址性質非常類似，並且同樣是從開發工程中，去發現它的重要性。

邱鴻霖指出，就文資管理層面來看，鵝鑾鼻的遺址仍有許多區域尚未遭到開發破壞，當前應先推動考古遺址的指定，有了法定地位，後續文物典藏與展示的軟硬體設施，預算方面就能慢慢拱上來。

根據現行文資法規定，考古遺址級別可區分為（一）國定考古遺址（二）直轄市定／縣市定考古遺址（三）列冊考古遺址（四）疑似考古遺址；其中僅有被指定為國定或直轄市定／縣市定的考古遺址，才算是具有文化資產法定身分。

文化部文資局遺址科科長黃云亭指出，屏東縣還沒有任何一個指定考古遺址，而此次在鵝鑾鼻考古計畫中，按照發掘單位提供的資料，其實滿具有考古遺址指定的價值，未來會輔導屏東縣府著手審查程序，先往縣定級考古遺址邁進。

至於發掘文物後續的處理，黃云亭表示，現在有個觀念是說，出土遺物盡量不要離出土地點太遠，建議先找看看周遭是否有閒置空間能夠展示，那如果地方政府或民意代表覺得有需要設立考古館，文資局也可以來協助，前提是設立考古館的選址不能破壞到現存遺址。

她補充，文化部在台東有一個國立台灣史前文化博物館，具備考古學和博物館的專業，或許未來屏東縣府找到適當的空間來展示文物、想做展覽的話，能夠就近結合史前館的力量來幫忙。（記者：賴麒元）1111212