台灣史上最完整鯨魚化石出土 全長超過15公尺距今逾8萬5000年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國立成功大學師生團隊與國立自然科學博物館學者等合作，在屏東恆春發掘距今超過8萬5000年的鯨魚化石標本，在挖掘過程中，最重的鯨魚下顎骨重達334公斤、長223公分，成員為此不僅訂做可供8人共抬的木製擔架，全程由12人輪流合力搬運。（成大提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年12月5日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南5日電）國立成功大學師生團隊與國立自然科學博物館學者等合作，今年暑假在屏東恆春發掘距今超過8萬5000年的鯨魚化石標本，將有助了解鯨魚如何適應冰河期至今的環境改變。

成功大學今天發布新聞稿指出，成功大學地科系兼任助理教授暨國立自然科學博物館地質學組助理研究員楊子睿，今年暑假帶領16名成大學生，與國立自然科學博物館學者、海外學者及國內各大學、高中的學生合作，發掘這具完整度高達70%以上的鯨魚化石標本。

成大表示，這次的化石發掘成果為台灣繼上世紀70年代於台南左鎮發現犀牛化石以來，第2次發現的大型哺乳動物化石。

國立成功大學師生團隊與國立自然科學博物館學者等合作，今年暑假在屏東恆春發掘距今超過8萬5000年的鯨魚化石標本。（成大提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年12月5日

楊子睿指出，此鯨魚骨骸全長超過15公尺，肩胛骨、上下顎骨、連續出現的尾椎皆保存極為良好，頭骨雖僅保存後側，但仍算完整，藉由肩胛骨形態，初步推測這具鯨魚化石可能是距今8萬5000年以上「晚更新世」的藍鯨或大翅鯨，這兩種大型哺乳類也都曾在台灣沿海擱淺過。

挖掘團隊成員之一的成大考古所學生周文博表示，位於屏東恆春的頭溝地區蘊藏多種貝殼、鯊魚、螃蟹以及鯨魚骨骸化石，今年初與當地蒐藏家張玉穆前往尋寶，回來後隨即聯絡楊子睿前往勘查，沒想到團隊5月初在河谷深處意外發現鑲嵌在地層4根突出地表的肋骨，經初步挖掘，發現地底有大量骨骼。

成大指出，在挖掘過程中，最重的鯨魚下顎骨重達334公斤、長223公分，成員為此不僅訂做可供8人共抬的木製擔架，全程由12人輪流合力搬運。

楊子睿表示，化石出土後為了鞏固結構，須打上石膏，初期以軍事背包來回人工搬運，負重超過100公斤，面對植被茂密、地形破碎，學生們也曾想過開闢新路，利用纜繩搬運，嘗試無數方法，儘管環境潮濕悶熱，還有蚊蟲侵襲，學生們還是願意利用暑假時間參與。

楊子睿指出，鯨魚骨骼化石目前已安全運回國立自然科學博物館，而科博館地質學組也將進行清修及研究，未來期待在學術期刊上發表研究成果，向更多人分享自然界遺留的線索。（編輯：陳仁華）1111205