搶救鵝鑾鼻遺址1 / 穿越台灣4000年 國境之南考古揭密[影]

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清華大學考古團隊在鵝鑾鼻公園挖掘到51具墓葬，4000年前的人骨遺骸重見天日。中央社記者張智彥攝

台灣最南端的鵝鑾鼻岬角有眾多史前遺址，最久遠的可追溯自6500年前。1956年地質學家在鵝鑾鼻燈塔附近發現石板棺，開啟當地考古開端；清大團隊2019年展開挖掘，大批墓葬和文物重見天日，也首度在台灣發現史前時代的貝器加工場。古老海洋民族的生活樣貌是什麼？開發與考古的衝突又該如何解？中央社專題報導帶您一探究竟。

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（中央社網站12日電）清華大學考古團隊在鵝鑾鼻公園有重大發現，距今4000年的51具人骨出土，同時挖掘到東亞、島嶼東南亞及太平洋地區最古老、面積最大的貝器加工場。

陽光、沙灘、海景。墾丁是台灣當今熱門的旅遊景點，而就在這個渡假勝地上，蘊藏豐富的史前文明。

進入墾丁國家公園管理處遊客中心，可以看到有一面櫥窗展示著史前人類的石器、貝器、漁具，這些文物是恆春半島歷來的考古成果。

墾丁國家公園至今已發現70處遺址，園內資深解說員林瓊瑤表示，台灣最南端的鵝鑾鼻岬角，是恆春半島史前遺址密度最高的地方，也是區域之中最早有人居住的地方，最久遠可追溯自6500年前。

林瓊瑤說，現在我們都覺得鵝鑾鼻是國境之南，可是對於史前時代乘著船、隨著洋流遷徙到台灣的先民來說，鵝鑾鼻是最早碰到的岬角，所以在好幾千年以前，鵝鑾鼻可以說是台灣頭，而不是台灣尾。

恆春半島史前遺址豐富，墾管處遊客中心設有一面文物展示櫥窗。中央社記者張智彥攝

得天獨厚的地理環境，孕育了台灣古老的海洋民族，他們的面貌是什麼樣子？

清大人類學研究所副教授邱鴻霖與教授李匡悌率領考古團隊，於2019至2021年間在鵝鑾鼻公園進行考古發掘，大批墓葬和文物重見天日。

這項為期2年考古發掘計畫，源自於鵝鑾鼻公園的老舊賣店改建案，墾管處2017年斥資上億元啟動工程，卻意外發現古代石棺、貝塚、灰坑等考古遺留，因此依照文資法停工，並委託清大考古團隊進行搶救。

邱鴻霖指出，恆春半島以往的發掘，都屬於研究型試掘或工程上小規模的搶救，此次發掘計畫是有史以來最大面積的發掘，達1884.5平方公尺，有助於全面性理解該區域的史前樣貌。

回顧考古文獻，1956年，地質學家林朝棨在鵝鑾鼻燈塔附近發現了石板棺，開啟鵝鑾鼻考古的開端，數十年來陸陸續續有一些零星文物出土。而2019年這項考古發掘，不僅挖掘出51具墓葬，更首度在台灣發現史前時代的貝器加工場地點。

這批文物的發掘區域是「鵝鑾鼻第一遺址」範圍，經過碳14定年後，鑑定出年分約坐落在3800年至4200年前之間。邱鴻霖表示，此次所發現的貝器加工場，是目前東亞、島嶼東南亞及太平洋地區最古老、面積最大的貝器加工場，極具深入研究的價值。

邱鴻霖說，加工地點有一個特色，就是會發現很多廢料和半成品。在鵝鑾鼻第一遺址中，考古團隊從貝殼原料、塊料、胚料、廢料，到貝器半成品、成品及加工用的工具組都有發現，證實史前鵝鑾鼻人有一套獨特的貝工藝技術。

進一步觀察貝器的形狀，邱鴻霖舉出有兩件器物「貝錛」和「貝質魚鉤」，在台灣島外周邊區域，也曾發現過相似的器型，可作為比對台灣史前時期海外互動的證據。

邱鴻霖說明，貝錛是一種有刃工具，過去在沖繩及太平洋地區有發現距今約3000年的貝錛，此次在鵝鑾鼻挖掘出台灣第一件完整的貝錛，年代約為4000年前，可以說是周邊區域已知年代最古老的貝錛。

在貝質魚鉤方面，邱鴻霖說，這次出土的魚鉤類型常見於太平洋地區，對比年代之後，同樣能發現鵝鑾鼻第一遺址的年代最為古老，且能判定是在地製造，後續可探討史前台灣與太平洋地區是否存在交流現象。

清大人類學研究所副教授邱鴻霖指出，史前鵝鑾鼻人有一套獨特的貝加工技術。中央社記者張智彥攝

大量出土的貝器，揭開鵝鑾鼻4000年前的工藝內涵，那在人類骨骸中，又有什麼發現？考古團隊在鵝鑾鼻公園挖掘出51具墓葬，這是恆春半島史上最大的出土數量，其中10 具有使用石板、珊瑚礁葬具。

邱鴻霖表示，史前鵝鑾鼻人的埋葬習俗包含石板棺、土坑葬、二次葬，且墓葬有一些固定的朝向，代表當時已有一定程度的社會規範；此外，從採取石板棺和埋葬品的種類和數量上，可以觀察到男性比女性多，代表男性社會地位可能比較高。

除了從墓葬特徵推敲史前人類的社會文化，人骨遺骸也是研究古代DNA的關鍵樣本，有助於理解史前南島族群的遷徙現象。

根據過去的考古研究，4000年前是眾多學者認為台灣南島語族向外擴張的重要時機點，此外，早年考古學者李光周提出，鵝鑾鼻的人後來到了東部，形成花東的族群，但還有待進一步的證據支持。

站在過往論點上，邱鴻霖指出，鵝鑾鼻第一遺址所挖掘出的人骨遺骸，若能和台灣東部的阿美族及南島語系族群做DNA比較，探討血緣上的關聯性，將是很有意義的研究。

考古是一個漫長的過程。邱鴻霖說，搶救發掘完成後，文物整理階段已有許多重要發現，未來目標是規劃綜合性的研究案，攜手不同領域的學者共同研究，才能將鵝鑾鼻的史前樣貌立體化。（記者：賴麒元）1111212