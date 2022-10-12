華視「三立化」爭議 李永得：勿政治化看人才流動

（中央社記者葉冠吟台北12日電）文化部長李永得今天在立院備詢前受訪，針對國定古蹟安平古堡更名「熱蘭遮堡」一事，他表示中間有些誤解，不能稱為更名；關於華視「三立化」爭議，他強調勿政治化看待人才流動。

關於安平古堡更名案部分，李永得表示古蹟是按照文資法來看，他指出在安平古堡內有「台灣城殘蹟（安平古堡殘蹟）」與「熱蘭遮城城垣暨城內建築遺構」2個國定古蹟，當時在命名時，可能當時的調查還沒很充分，後來經委託大調查後，發現它其實是同一個古蹟，所以是把兩個整併成一個，稱呼上也比較簡單，「古蹟名字的合併稱為熱蘭遮堡，並不代表安平古堡就要更名，所以這兩者是不相關的」。

至於有學者認為，改稱「熱蘭遮堡」會獨尊一個時代，李永得表示：「熱蘭遮堡就是因為它原來名稱叫熱蘭遮堡，後來鄭成功把荷蘭人趕出台灣後，他接收這個堡，改叫安平古堡，事實上是同一個遺構」，他認為從考古來講，是尊稱最原始的建築，再加上近兩年來，古蹟附近又挖掘出遺跡、殘骸，現在經過調查也證明是熱蘭遮城的遺構，他認為更名和這也有點關係。

另外，昨天國民黨團批評公廣集團董事長胡元輝上任後，從三立電視找人加入華視、把華視「三立化」，李永得則強調，不要用政治化的思考看待媒體人才流動。他認為媒體界都很清楚，人才流動是非常頻繁，這也是好現象。他也舉例，華視新聞台長陳雅琳不只待過三立，也曾於壹電視、TVBS服務，現任華視總經理藍宜楨待最長的電視台其實是東森，「這是一個現象，不能因此而說都是從三立過來的，且從三立過來也沒什麼不好」。

李永得表示，根據華視人事資料統計，自台長陳雅琳2021年5月就任後，新聘且在職員工共計131人，其中從三立離職後轉任者為18人，約佔13.7%。他認為不能從少數人或政治思考去評斷人才流動，「我認為這可以再經過討論，當然我也希望華視能夠充分溝通，對於外界的誤解好好溝通」。

至於先前「公視法」修法進度，李永得說，法案目前已在行政院，但因還有些細節需調整，但大家已有共識下個會期應該會送到立法院。（編輯：李錫璋）1111012