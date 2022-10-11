熱蘭遮城古蹟整合擬更名 安平古堡名稱暫不改

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南市政府與成功大學合作在安平古堡周邊進行熱蘭遮城考古研究，近年陸續有遺構出土，文化部文資局審議與現有相關兩項國定古蹟整合並將更名為熱蘭遮堡，安平古堡名稱暫不變動。

台南市文化資產管理處資料指出，1624年荷蘭人來台在今安平古堡處建造據點熱蘭遮城，成為荷蘭東印度公司橫跨兩大洋的貿易航線中的重要貿易據點，過去對熱蘭遮城進行調查的區域大部分位於安平古堡園區內，市府與成大合作熱蘭遮城與大員市鎮調查研究計畫，陸續在周邊進行調查工作。

台南市政府文化局長葉澤山今天告訴中央社記者，針對近年考古研究陸續有遺構出土，文化部文化資產局進行審議，擬將安平古堡現有兩項國定古蹟「台灣城殘蹟」及「熱蘭遮城城垣暨城內建築遺構」與其他遺構整合為一項，並將古蹟名稱更改為「熱蘭遮堡」。

葉澤山表示，有學者認為原稱為熱蘭遮城可能讓人與城市名稱混淆，改為具軍事設施概念的熱蘭遮堡會比較恰當，相關軟硬體設施與文宣品，將待文化部公告後配合進行調整。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

葉澤山說，目前的景點「安平古堡」原就不是古蹟登錄名稱，而且也具時代演進及地域發展意義，不會受古蹟名稱更改影響，就像大家熟知的另一處景點億載金城，國定古蹟登錄名稱為原二鯤鯓砲台一樣，考量長久以來使用習慣，暫時沒有計畫更改。

葉澤山指出，有學者認為許多民眾受文宣及刻板印象誤導，以為安平古堡紅白色尖塔就是古蹟，應該加以改正，市府往後會在相關資料中加強介紹，相關文物哪些屬於荷蘭時期、哪些屬於日治時期、哪些又是二次戰後才有，讓民眾有更清楚及正確認知。（編輯：張銘坤）1111011