台師大邀阿聯親王參與永續論壇 深化台阿青年交流

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（中央社記者許秩維台北11日電）台灣師範大學近日舉辦「為永續轉型的大學人才培育」國際論壇，邀請阿拉伯聯合大公國阿吉曼邦阿布都阿濟茲親王與青年代表訪台，希望深化台阿青年連結與永續合作。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，「為永續轉型的大學人才培育」國際論壇邀阿拉伯聯合大公國阿吉曼邦阿布都阿濟茲親王與11名青年代表訪台，與台大系統（台大、台師大、台科大）師生交流，台師大還安排校園導覽與文化互動等活動。

台灣師範大學校長吳正己表示，此次論壇及交流活動不僅展示台灣學生在永續發展領域的努力與成果，也有助深化台灣與阿聯的教育合作與青年交流，並為未來合作奠定堅實基礎。

台灣師範大學永續發展中心執行長張子超在論壇中提到，人才培育應從3個整合面向切入，理解全球脈絡與SDGs（聯合國永續發展目標）、強化社會參與、推動技術創新，三者缺一不可，才能培養具備實踐力與國際視野的未來人才。

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阿布都阿濟茲親王在致詞中分享，阿聯長期致力於培養青年，並將教育視為推動永續發展關鍵，今天的青年將來可能是各行各業領袖，最重要的是擁有全球視野與積極行動，期待透過此次論壇為台灣學生創造更多獎學金、教授交流及實習機會，並開啟更多合作可能性。

論壇結束後，阿布都阿濟茲親王一行人受邀進行校園導覽，包括參觀台師大體操訓練館，了解體操隊卓越表現；並前往音樂學院，欣賞學生提琴與鋼琴合奏；最後參觀「2025師大藝術季」，欣賞陶藝、編織、繪畫等創作，並參觀手作體驗工作坊及似顏繪等攤位。（編輯：陳仁華）1140511