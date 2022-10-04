台南建城400年安平溯源 出土疑似荷據及清領遺構

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（中央社記者張榮祥台南4日電）台南即將迎來建城400年，考古團隊近期挖堀安平劍獅埕，發現疑似荷據時期大員市鎮街區遺構及清領金門館遺構，已展開調查，堪稱是歷史溯源重大斬獲。

台南市文化資產管理處今天發布新聞稿指出，1624年荷蘭人在台南市安平古堡處興建熱蘭遮城，讓台灣登上世界舞台，如今台南即將迎來建城400年，考古團隊陸續在安平石門國小及安平古堡周邊調查，曾挖掘出熱蘭遮城外城西牆及排水系統，這是台灣考古新發現。

文資處委託成功大學考古學研究所挖掘安平劍獅埕，近期又發現荷據和清領等不同時期的建築遺構；文資處數次召集專家學者現勘討論，研判疑似荷據大員市鎮街區遺構。

此外，考古挖掘出土的清代鋪面遺構，比對史料研判疑似為金門館遺構；金門館是清領實行班兵制度時，由輪流來台駐守班兵以部隊為單位所建造，作為供奉同鄉神明、聯誼聚會會館。

清領時期在原安平地區共有5處會館，包含閩安館、提標館、海山館、金門館、烽火館，目前僅海山館留存，已指定為台南市定古蹟。

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同時出土遺物也有諸多發現，包括17世紀地層發現以大量血蚶及少量碎蚵殼、紅磚的鋪面做法，可能是荷據文獻提及的工法；另也發現來自日本九州的肥前燒卡拉克瓷、肥前燒宣明款瓷器等，顯示當時安平已和日本貿易往來，可能是荷據或與日本關係密切的明朝鄭氏政權。

考古團隊也在17世紀地層中發現新石器中晚期的「玉錛」，且經拉曼光譜檢測，成分和花蓮豐田閃玉相同，有待進一步研究。（編輯：孫承武）1111004