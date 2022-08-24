以色列沙漠出土1200年前豪宅 地下結構獨特能避暑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社以色列拉哈特23日綜合外電報導）意想不到的地方，也能遇見奢華。考古學家今天宣布，在以色列南部尼格夫（Negev）沙漠發現1座1200年歷史莊園，其地下結構獨特，能讓屋主在炎炎夏日避開酷熱。

「以色列時報」（The Times of Israel）報導，以色列文物局（Israel Antiquities Authority）是在俾什巴（Beersheba）北方貝杜因族（Bedouin）城市拉哈特（Rahat）進行市鎮擴大工程的挖掘作業時，發現這座占地寬廣的豪宅，所有人可能是當地地主。

考古學家表示，這座豪宅可溯至西元8或9世紀的伊斯蘭早期，4個側廳圍繞1個主庭院而建，其中1個側廳的牆壁和地板有精細的彩色壁畫，其他房間則有巨型烤爐，可能用於烹飪。

但最令人驚嘆的發現，卻是庭院下方1個深入岩石、可全年提供居民冷水的3公尺深水池，以及毗鄰的拱形結構。

考古學家在以色列南部尼格夫沙漠發現1座1200年歷史莊園，可溯至西元8或9世紀的伊斯蘭早期，4個側廳圍繞1個主庭院而建。（圖取自facebook.com/AntiquitiesEN）

考古學家在以色列南部尼格夫沙漠發現1座1200年歷史莊園，以及當時民眾使用的器皿。（圖取自facebook.com/AntiquitiesEN）

指導以色列文物局挖掘工作的考古學家表示，地下拱形結構用於儲存食物，可供居民在地下自由移動，不必曝曬在酷熱的陽光底下。

考古學家表示：「這麼豪華的莊園，和獨特、令人印象深刻的地窖，在在證明了主人的財力。」

「他們財富與地位高，才能建造豪華宅邸作為居住和娛樂之用。我們可以研究建築方法和建築風格，了解伊斯蘭統治初期尼格夫的日常生活。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

以色列文物局局長埃斯科西多（Eli Eskosido）表示，這座莊園「是在兩座古老清真寺之間挖出，可能是迄今最早的發現之一…以色列文物局與貝杜因族發展和定居管理局（Authority for the Development and Settlement of the Bedouin）打算共同維護，並對廣大市民展示」。

以色列文物局表示，25日將開放這座宅邸遺址供民眾免費參觀。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1110824