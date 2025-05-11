12日汽柴油各降1.1、1.2元 95無鉛每公升27.6元

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（中央社記者曾智怡台北11日電）近日新台幣匯率急升且國際油價續跌，中油今天宣布，明天凌晨零時起，汽、柴油價格各調降新台幣1.1元及1.2元；其中，發油量最大的95無鉛汽油每公升降至27.6元。

參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.1元、95無鉛汽油每公升27.6元、98無鉛汽油每公升29.6元、超級柴油每公升24.5元。

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中油表示，國際油價下跌、新台幣兌美元匯率升值，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升應各調降1.1元及1.2元，已低於亞洲鄰近國家，且計算後95無鉛汽油低於30元，未達啟動平穩措施門檻，國內汽、柴油實際每公升價格調降1.1元及1.2元。

中油補充，依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，民國114年累計至4月底止，共吸收約41.16億元。（編輯：蘇志宗）1140511