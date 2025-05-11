傅崐萁喊話賴總統家和萬事興 也盼司法守住正義底線

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（中央社記者李先鳳花蓮縣11日電）國民黨立委傅崐萁今天贈花蓮市婦女會等康乃馨，祝福母親節，並以家和萬事興喊話總統賴清德，盼朝野團結、和諧面對全球性經濟撞擊，也盼司法人員都能守住正義底線。

國民黨花蓮縣黨部今天召開記者會，主題為「溫馨五月天－向天下母親致敬暨立法院國民黨團總召傅崐萁進行時事說明會」。

對於傅崐萁所指「家中園丁」李慶隆遭檢調調查，且張姓女律師涉嫌藏匿李慶隆，媒體提問，張姓女律師是否為縣府聘用。

傅崐萁未直接回應提問，他闡述企業、國家發展應接納不同意見，應該整合、團結起來，同心協力面對所遭遇困難，並說，對在野縣市政府的官員收押、對在野黨的黨職人員收押，動輒收押，「何謂偽造文書？何謂洩露個資？都可以收押，連在野黨的園丁、家丁要100萬元交保；而國家最重要的、一致呼籲『抗中保台』，當抓到共諜在總統府，卻是20萬、50萬元交保，這是一個很奇怪、很扭曲的社會價值觀。」

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傅崐萁指出，當國家把司法當作武器，成為國家對付在野黨利器，那這個社會的安定、國家的發展何去何從，有許多在基層，有正氣、有風骨檢察官都憤憤不平；相信總會有撥雲見日時候，希望所有檢警人員、法官、司法人員都能守住國家正義底線，這是人民所信賴、一個維繫社會能夠有序存在最主要力量。

傅崐萁說，希望賴總統能有慈母心情，來團結台灣人民，整合執政黨與在野黨，在風雨飄搖世界經濟撞擊中，在溫馨母親節，在春暖花開季節，能讓國人團結起來，「兄弟同心，其利斷金」。（編輯：陳仁華）1140511