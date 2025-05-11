農業部訂旗艦計畫 估2035年減碳356萬公噸

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（中央社記者張雄風台北11日電）農業部13日舉辦「減碳旗艦行動計畫社會溝通會議」，說明生態韌性、自然碳匯及低碳永續農業。按計畫，預估2035年可較基準年（2005年）減碳356.7萬公噸，增加175.8萬公噸碳匯。

根據國家溫室氣體排放清冊，2022年全國溫室氣體排放量為2億8596.7萬公噸，整體農業部門排放量616.8萬公噸，占全國排放約2.16%；林業部門2183.4萬公噸碳匯，可抵減全國溫室氣體排放7.64%。

農業部預訂將於13日舉辦「農業部門減碳旗艦行動計畫社會溝通會議」，說明「農業生態韌性及自然碳匯 」、「低碳永續農業 」2大旗艦計畫。

根據資料，農業部估算，現行既有自主減量計畫執行至2035年，自2026年至2035年需求經費約新台幣14億元；在執行既有計畫同時新增2大旗艦計畫，同期間2旗艦計畫經費估算約227.5億元。預估2035年可較基準年減碳356.7萬公噸，增加175.8萬公噸碳匯。

低碳永續農業部分，農業部說明，將推動農業永續低碳策略，透過農業部門非燃料燃燒及燃料燃燒（能效管理及取代）減量作為達實質減量。如農業剩餘資源產製生質燃料能源替代減碳，推廣畜牧場省電設施系統、農機電動化等。

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農業生態韌性包含耐（抗）逆境品種選育、加強坡地保育、發掘兼具調適與減碳的新興農產業服務、策略規劃與機制等，以降低氣候風險，確保糧食安全，維護生物多樣性。自然碳匯方面，規劃土壤、森林及海洋等3大路徑，研發提升吸存效率技術等。

農業部表示，盼透過旗艦計畫內容包含水田水分管理、稻稈移除、農機電動化、遠洋漁船收購、推動畜禽精準飼餵、畜牧場節能設施、自然碳匯等，推動農業部門減量及自然碳匯相關策略及措施。（編輯：管中維）1140511